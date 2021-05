Μινιμαλιστική πολυτέλεια, ευρηματικότητα και πρακτικό πνεύμα

Η COSMOTE δημιουργεί για όλες τις επιχειρήσεις τη νέα σειρά δωρεάν online σεμιναρίων #GrowYourBusiness – The Digital Sessions, ώστε να κάνουν το επόμενο βήμα τους στον ψηφιακό κόσμο.





Η παράκτια ζώνη της Αθήνας, γνωστή και ως Αθηναϊκή Ριβιέρα, αποπνέει τη χαρά της ζωής, την αστική κομψότητα και τον κοσμοπολίτικο αέρα στην αδιαμφισβήτητη γοητεία του αττικού τοπίου.Οι νέες επενδύσεις για την αξιοποίηση του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού και της ευρύτερης περιοχής αναμένεται να αναβιώσουν τις ένδοξες εποχές του παρελθόντος στη μοναδική παράκτια ζώνη της Αθήνας και να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη ζήτηση στον τομέα της αγοράς κατοικίας. Η περιοχή συγκεντρώνει ήδη το ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων αγοραστών, ενώ μεγάλοι παίκτες του εγχώριου real estate εδραιώνουν την παρουσία τους.Αντιπροσωπευτικό δείγμα αυτής της τάσης είναι το ONE SOUTH, ένα ακόμη έργο της Day Group , εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων με ελληνική και διεθνή παρουσία (κυρίως Βαλκάνια - Ρουμανία) και έργα τα οποία αναβαθμίζουν το οικιστικό τοπίο. Πρόκειται για ένα μοναδικό sui generis συγκρότημα κατοικιών στη Βούλα που έχει καταφέρει να ισορροπήσει τον μινιμαλισμό με την πολυτέλεια. Το μεγάλο όραμα του Δημήτρη Μουρκάκου είναι να μπορέσει να αναδειχθεί η ομορφιά της ζωής στα νότια προάστια μέσα από ένα μοντέρνο πρίσμα ποιότητας, λειτουργικότητας και πρωτοτυπίας.Η σύνθεση του έργου αποτελείται από 19 ευρύχωρες, ανεξάρτητες κατοικίες ενός ή δύο επιπέδων 120 έως και 450 τ.μ., σε τρία ανεξάρτητα κτίρια, τα οποία συγκροτούν ένα εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό σύμπλεγμα κατοικιών όπου συνυπάρχουν η αισθητική και η λειτουργικότητα.Η θέση του συγκροτήματος έχει επιλεγεί προσεκτικά καθώς βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό σημείο της Βούλας με μοναδική θέα στη θάλασσα και σε κοντινή απόσταση από τις Ακτές Α’ & Β’ της Βούλας, όπου αναβαθμίζονται με σημαντικά έργα από δύο μεγάλους επενδυτικούς ομίλους με αναπλάσεις που θα μετατρέψουν τις επί εικοσαετίας εγκαταλειμμένες εκτάσεις σε σύγχρονες λουτρικές εγκαταστάσεις με χώρους αναψυχής, αθλητισμού και πολιτισμού. Ενώ το κέντρο της Αθήνας και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών απέχουν μόλις 16 και 20 χλμ., αντίστοιχα.Ως δημιουργία των ISV Architects, το ONE SOUTH στηρίζεται σε ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό, σε κλασικές αρχές και αξίες, οι οποίες μέσα από μια σύγχρονη ματιά αποκτούν μοντέρνα αισθητική. Καθαρές γραμμές και εντυπωσιακές γεωμετρικές φόρμες ενώ η διαρρύθμιση των χώρων δημιουργεί μια «διάφανη» εικόνα ενοποιώντας το εσωτερικό με το εξωτερικό περιβάλλον κάθε κατοικίας. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό καθώς καταφέρνει να συνδυάσει το κύρος με τη χαλαρή διάθεση. Καθώς πρόκειται για ένα βιοκλιματικό σύμπλεγμα κατοικιών, ενεργειακά θα επωφελείται από τη χρήση του συνδυασμού φωτοβολταϊκών πάνελ και συστήματος γεωθερμίας, ενεργειακά πιστοποιημένα από τον αμερικανικό φορέα πιστοποίησης, LEED.Τα ψηλά ταβάνια, οι μεσογειακοί κήποι και τα υδάτινα στοιχεία που εντάσσουν τη ροή του νερού στο αισθητικό πλαίσιο του συγκροτήματος είναι κάποια από τα επιμέρους στοιχεία που συντελούν στη δημιουργία ενός αισθήματος ελευθερίας και ψυχικής ηρεμίας στους ενοίκους. Ένα περιβάλλον φυσικής άνεσης και απόλαυσης με ιδιωτικές, κρεμαστές πισίνες, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο νέας γενιάς, spa με εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, πολλές θέσεις πάρκινγκ ανά κατοικία είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά του έργου που στόχο έχουν να απαντήσουν σε σημερινές πρακτικές ανάγκες άνεσης και πολυτέλειας. Ταυτόχρονα, η υπηρεσία εικοσιτετράωρης φύλαξης καθώς και η προαιρετική υπηρεσία concierge επιβεβαιώνουν πως όλα βρίσκονται υπό έλεγχο.Το ONE SOUTH θα παραδοθεί στους πρώτους εκλεκτούς ιδιοκτήτες του στα τέλη του 2022. Ενώ το ενδιαφέρον ήδη είναι μεγάλο από Ελλάδα και εξωτερικό.