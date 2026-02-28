5 σπουδαίες πολιτιστικές εμπειρίες που αποκαλύπτουν την ψυχή της Καβάλας
5 σπουδαίες πολιτιστικές εμπειρίες που αποκαλύπτουν την ψυχή της Καβάλας
Από το αρχαίο παρελθόν μέχρι τη διαρκή σχέση με τη θάλασσα και από τα οθωμανικά χρόνια στους δρόμους του καπνού.
Παρατηρώντας τον τρόπο που αναφέρεται κάποιος στην Καβάλα, δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσεις ότι κανείς δεν μιλά για αυτήν ουδέτερα ή αδιάφορα. Ένα χαμόγελο ξεπροβάλλει σαν κοινή αφετηρία κάθε περιγραφής για την πρωτεύουσα που θυμίζει κάτι από νησί αλλά δεν χάνει την ηπειρωτική της ταυτότητα, που ισορροπεί με χάρη ανάμεσα στο πλούσιο ιστορικά παρελθόν και στο ζωηρό παρόν, που αποπνέει το ίδιο αβίαστα παραθαλάσσια ανεμελιά και βορειοελλαδίτικη αρχοντιά. Κι αν όλοι μιλούν με θαυμασμό και μια δόση ενθουσιασμού για την πόλη-μπαλκόνι στο Αιγαίο, εκείνη αποδεικνύεται πολύ περισσότερα απ΄ όσα φαντάζεσαι. Κι εκεί ακριβώς κρύβεται μεγάλο μέρος της γοητείας της.
