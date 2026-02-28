Πολιτισμός, φύση και μία σπουδαία πόλη: 3 ημερήσιες εκδρομές με παιδιά για την άνοιξη

Μια σύντομη, αναζωογονητική οικογενειακή εκδρομή, χωρίς το άγχος της εύρεσης καταλύματος, είναι πάντα μια καλή ιδέα. Η αλλαγή παραστάσεων θα είναι ευεργετική για εσάς και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τα παιδιά, ειδικά αν συνδυάζεται με επίσκεψη σε σημεία που έχουν και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Ακολουθούν τρεις προτάσεις για μια ημερήσια εκδρομή από την Αθήνα, καθεμία με ξεχωριστό χαρακτήρα. Η μία περιλαμβάνει έναν πανέμορφο αρχαιολογικό χώρο, η άλλη φύση και βουνό, ενώ η τρίτη συνδυάζει μεγάλη ιστορία και κοσμοπολίτικο χαρακτήρα.







