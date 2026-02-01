5 μοναστήρια σε 5 αυθεντικούς προορισμούς της Ελλάδας που γίνονται αφορμή για εκδρομή

H εποχή που ο θρησκευτικός και προσκυνηματικός τουρισμός συνδεόταν ως εικόνα με το στερεότυπο ταξιδιών που αφορούσαν την τρίτη ηλικία έχει προ πολλού παρέλθει. Πλέον, τα μοναστήρια της ελληνικής επικράτειας αποτελούν περισσότερο αφορμή για υπέροχες εκδρομές, όχι μόνο με την έννοια του αξιοθέατου, αλλά γιατί συνάμα είναι όλα τους χτισμένα στα ωραιότερα τοπία που διαθέτουμε ως χώρα.





Σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα, ανοικτά στο γύρω τους πεδίο ή «σφηνωμένα» σε σπηλιές και βράχια μοναστήρια, όχι μόνο τραβούν το ενδιαφέρον επισκεπτών και τουριστών, που θέλουν να γνωρίσουν μια διαφορετική Ελλάδα, αλλά και να συνδυάσουν την θρησκευτική κατάνυξη με μια εμπειρία που προσφέρει πολιτισμικό εμπλουτισμό, χαλάρωση, ηρεμία και διασκέδαση.