Οι 4 χώρες με τις υψηλότερες αφίξεις το 2025

Ρεκόρ αφίξεων για Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία και Τουρκία

Το 2025, καταγράφεται ως ακόμη μία επιτυχημένη τουριστική χρονιά για δημοφιλείς προορισμούς ανά τον κόσμο, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις και το ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον. 

 
Σε αυτή τη θετική συγκυρία για τον παγκόσμιο τουρισμό η Ελλάδακατάφερε να ξεχωρίσει πετυχαίνοντας υψηλές επιδόσεις τόσο σε επίπεδο αφίξεων όσο και σε επίπεδο ταξιδιωτικών εισπράξεων. Οι τελευταίες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αφίξεις που ξεπέρασαν τα 43 εκατ. συμπεριλαμβανομένης της κρουαζιέρας και ταξιδιωτικές εισπράξεις που κινήθηκαν πέριξ των 23,5 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερα θετικό για την Ελλάδα κρίνεται το γεγονός ότι η ποσοστιαία αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων ήταν μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αύξηση των αφίξεων. Τα πρώτα μηνύματα για το 2026 είναι ευοίωνα, αν και είναι ακόμη πολύ νωρίς για την εξαγωγή ασφαλών προβλέψεων. 

 
