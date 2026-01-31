8 ευρωπαϊκές πόλεις που αξίζει να τις περπατήσετε

Μια μεγάλη βόλτα με τα πόδια είναι πάντα ένας ξεχωριστός τρόπος για να γνωρίσει κανείς μια πόλη, να δει σημεία που δεν περιλαμβάνονται στους τουριστικούς οδηγούς, να ανακαλύψει «μυστικά» γαστρονομικά στέκια και να μάθει πώς ζουν, ντύνονται, διασκεδάζουν οι ντόπιοι.

Γι’ αυτό, προτείνουμε την επόμενη φορά που θα ταξιδέψετε στο εξωτερικό να έχετε μαζί σας τουλάχιστον ένα ζευγάρι άνετα παπούτσια κατάλληλα για πολύωρο περπάτημα.

Παρακάτω παρουσιάζονται 8 ευρωπαϊκοί προορισμοί που αξίζει να τους περπατήσετε.





Περπάτημα και tapas & wine tour στη Σεβίλλη

