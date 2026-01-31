8 ευρωπαϊκές πόλεις που αξίζει να τις περπατήσετε
8 ευρωπαϊκές πόλεις που αξίζει να τις περπατήσετε

Ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσετε μια πόλη είναι να περπατήσετε στους δρόμους της


Μια μεγάλη βόλτα με τα πόδια είναι πάντα ένας ξεχωριστός τρόπος για να γνωρίσει κανείς μια πόλη, να δει σημεία που δεν περιλαμβάνονται στους τουριστικούς οδηγούς, να ανακαλύψει «μυστικά» γαστρονομικά στέκια και να μάθει πώς ζουν, ντύνονται, διασκεδάζουν οι ντόπιοι.

Γι’ αυτό, προτείνουμε την επόμενη φορά που θα ταξιδέψετε στο εξωτερικό να έχετε μαζί σας τουλάχιστον ένα ζευγάρι άνετα παπούτσια κατάλληλα για πολύωρο περπάτημα. Παρακάτω παρουσιάζονται 8 ευρωπαϊκοί προορισμοί που αξίζει να τους περπατήσετε.

Περπάτημα και tapas & wine tour στη Σεβίλλη

H Σεβίλλη είναι μια πόλη που σε «ξελογιάζει» με πολλούς τρόπους. Με τα μαυριτανικά παλάτια της, τον μεγάλο καθεδρικό ναό, τους κεφάτους ανθρώπους και τις ηλιόλουστες Ανδαλουσιανές μέρες. Όμως, κατά τη γνώμη μας, το πιο ελκυστικό της στοιχείο είναι το φαγητό, η δυνατότητα να γευτείτε νόστιμες μπουκιές μαζί με ντόπιους σε κεφάτα μπαρ.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
