5 παραδοσιακά καφενεία που κρατούν τη φλόγα της ελληνικότητας αναμμένη

Ο μελετητής και μύστης της ελληνικής κουλτούρας και γαστρονομίας, Γιώργος Πίττας, αποκαλεί τα καφενεία «βουλές της Ελλάδας». Πράγματι, στα τραπέζια τους, πάνω από τούρκικους καφέδες ή τσίπουρα, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν πολιτικές αλλαγές, πάρθηκαν αποφάσεις ψήφου και έκλεισαν ακόμη και εμπορικές ή καλλιτεχνικές συμφωνίες.

Τα καφενεία δεν τα έχει νικήσει ακόμη ολοκληρωτικά το gentrification, γιατί, με έναν τρόπο, την τελευταία δεκαετία τα έχει επανακατακτήσει μια φλογερή, ταξιδιάρικη νεολαία που αναζητά ένα κουκούλι νοσταλγίας, έναν ασφαλή τόπο να σταθεί και να υπάρξει, σε έναν κόσμο που αλλάζει με την ταχύτητα του scroll. Υπάρχουν σήμερα ακόμη δεκάδες καφενεία σε όλη τη χώρα που παραμένουν ζωντανά και δεν λειτουργούν μόνο ως χώροι εστίασης, αλλά ως ζωντανά αρχεία μνήμης. Μέρη όπου ο χρόνος δεν κυλά γραμμικά, αλλά στριφογυρίζει γύρω από ποτήρια με ρακή, πιατάκια με μεζέδες και κουβέντες που μπλέκουν το χθες με το σήμερα.







