8 παραδοσιακές αλλά συναρπαστικές market towns της Μεγάλης Βρετανίας
Μικρές πόλεις με μεγάλη ιστορία, που αποτυπώνουν τη ψυχή της βρετανικής επαρχίας

Διάσπαρτες μέσα στην ποιητικά γοητευτική βρετανική ύπαιθρο, ανάμεσα σε λόφους, ποτάμια και παλιά εμπορικά μονοπάτια, βρίσκονται οι λεγόμενες «market towns»: μικρές πόλεις που γεννήθηκαν γύρω από την εβδομαδιαία αγορά και εξελίχθηκαν σε ζωντανά επίκεντρα τοπικών κοινοτήτων, ιδιαίτερης οικονομικής και διοικητικής σημασίας.

 
Από τον Μεσαίωνα μέχρι σήμερα, υπήρξαν σημεία συνάντησης εμπόρων, αγροτών και ταξιδιωτών, διατηρώντας έναν ρυθμό ζωής που συνδυάζει παράδοση και καθημερινή πρακτικότητα. Πέτρινες πλατείες, δημαρχεία με ρολόγια, ανεξάρτητα καταστήματα και παμπ αιώνων συνθέτουν τον χαρακτήρα τους – έναν χαρακτήρα βαθιά ριζωμένο στην ιστορία, αλλά απολύτως ζωντανό στο παρόν.

 
