Σρι Λάνκα, το «δάκρυ της Ινδίας»
Γνωρίστε το νησί του Ινδικού Ωκεανού με φυσικούς θησαυρούς αμύθητης αξίας, σπάνια μνημεία πολιτισμού και πολύ φιλικούς κατοίκους.
Η Σρι Λάνκα, στα νοτιοανατολικά της Ινδίας, είναι το εικοστό τέταρτο μεγαλύτερο νησί του κόσμου. Αποτελεί μια μοναδική «κιβωτό» της φύσης και είναι πατρίδα ενός από τους παλαιότερους πολιτισμούς στον κόσμο. Η γραπτή ιστορία της ξεπερνά τα 2550 χρόνια, αλλά από πολύ παλαιότερα υπήρχαν ήδη ανεπτυγμένοι πολιτισμοί που άφησαν πίσω τους προσεκτικά σχεδιασμένες πόλεις -όπως η Ανουραδαπούρα και η Πολοναρούα-, μεγαλοπρεπή παλάτια με προηγμένη αρχιτεκτονική, τεράστια τεχνητά φράγματα και δεξαμενές που θεωρούνται θαύματα υδραυλικής μηχανικής, εντυπωσιακές στούπες, σπηλαιοναούς, μνημεία και έργα τέχνης, όπως το Gal Vihara, οι τοιχογραφίες της Σιγκιρίγια και τα αγάλματα του Μιχιντάλε. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι στο νησί υπάρχουν 6 Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
