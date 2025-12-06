4 προορισμοί στην Ελλάδα για χειμερινό solo travelling

H νέα τάση στον τρόπο που ταξιδεύουμε ήρθε για να μείνει. Μετά τους καλοκαιρινούς προορισμούς που εξερευνήσαμε κατά μόνας, φύγαμε με τα ζεστά μας ρούχα για τέσσερα ελληνικά χωριά που θα μας εντυπωσιάσουν με την γραφικότητά τους.



Σημειωτέον ότι όλα αυτά τα μέρη είναι μια χαρά να τα επισκεφθεί κανείς και με παρέα, με οικογένεια, με ταίρι. Απλώς, σε μια κατά μόνας εκδρομή θα τα απολαύσετε διαφορετικά, θα επιλέξετε ανάμεσα σε δεκάδες εκδοχές εξερευνήσεων και πολιτιστικών εξορμήσεων, θα προσαρμόσετε τα γούστα σας -είστε πνεύμα περιπετειώδες ή μήπως πιο ενδοσκοπικό; Αυτοί οι τέσσερις προορισμοί δεν αφήνουν καμιά και κανέναν solo traveller παραπονεμένο.