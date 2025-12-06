Η Ελληνίδα ταξιδιωτική δημοσιογράφος που έκανε πραγματικότητα το όνειρό της να αγοράσει ένα σπίτι στο Παρίσι

Η Πωλίνα Παρασκευοπούλου είναι η δημοσιογράφος που σε κερδίζει με τη γραφή της, μα κυρίως σε ταξιδεύει με αυτή. Ακόμη κι αν δεν έχετε επισκεφθεί το Παρίσι, μετά από τις παρακάτω περιγραφές για τις παριζιάνικες γειτονιές θα θελήσετε σίγουρα να το γνωρίσετε από κοντά. Τρία πράγματα ξεχώριζα πάντα στην Πωλίνα, την οποία είχα την τύχη να γνωρίσω μέσα στη δουλειά. Το πρώτο είναι η καλαίσθητη οπτική της, το δεύτερο η ατμόσφαιρα που μοναδικά δημιουργεί «στήνοντας» το θέμα της και το τρίτο είναι η αέρινη, μα και τόσο παραστατική και συγκεκριμένη γραφή της. Σε αυτά προσθέτω τώρα και την επιμονή της όταν θέτει έναν στόχο. Επόμενος σταθμός… Παρίσι!





Σπούδασε Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτισμό στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτιστική Διαχείριση και αργότερα στο Université Paris 8, όπου εμβάθυνε στον κινηματογράφο. Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική πορεία της σε περιοδικά στην Ελλάδα, μέχρι που μετακόμισε στο Παρίσι, όπου έζησε για τρία χρόνια. Εκεί βρέθηκε μέσα στον φαντασμαγορικό κόσμο των Fashion Week, που τη μύησε σε μια νέα αισθητική και σ' έναν διαφορετικό τρόπο αφήγησης, οδηγώντας την ουσιαστικά στη δημοσιογραφία μόδας.