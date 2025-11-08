Γροιλανδία: Πεζοπορίες σε παγετώνες και κυνήγι του Βόρειου Σέλαος

Η Γροιλανδία δεν είναι ένας προορισμός για όλους, είναι για εκείνους που αγαπούν το κρύο καθώς ακόμα και το καλοκαίρι η θερμοκρασία συνήθως δεν ξεπερνά τους 11°C, το δε χειμώνα μπορεί να αγγίξει και τους -25°C. Ωστόσο για όσους αντέχουν τις πολικές θερμοκρασίες είναι ένα ταξίδι εμπειρία.

Για να φτάσετε στη χώρα θα πρέπει να πετάξετε μέσω Δανίας (Ισλανδίας, Καναδά και ΗΠΑ). Υπάρχουν πτήσεις από την Κοπεγχάγη προς τη Nuuk, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, όλο το χρόνο. Σημειώστε επίσης πως οι μετακινήσεις από οικισμό σε οικισμό εδώ δεν γίνονται οδικώς, καθώς το οδικό δίκτυο είναι εξαιρετικά μικρό, αλλά κυρίως με αεροπλάνα και σκάφη. Οπότε μην περιμένετε να νοικιάσετε ένα αυτοκίνητο και να εξερευνήσετε τη Γροιλανδία.