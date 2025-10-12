Oι ωραιότερες εμπειρίες στην Έδεσσα του φθινοπώρου

Tα άφθονα νερά έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία και την ανάπτυξη της πόλης. Κτισμένη στην άκρη του γκρεμού μέσα σε πανέμορφη φύση, με καταρράκτες μέσα σε αστικό περιβάλλον και την σπουδαίας μακεδονικής αρχιτεκτονικής συνοικία Βαρόσι, η Έδεσσα είναι ένας υπέροχος προορισμός. Συμπληρώνεται από αξιοθέατα όπως η αρχαία πόλη στον Λόγγο.

Το Γεωπάρκο των Καταρρακτών









Η όμορφη πόλη της Πέλλας είναι προικισμένη από τη φύση με πολλά νερά- συνεπώς και πράσινο. Όλες οι πινακίδες και όλοι ο δρόμοι οδηγούν στο σπουδαιότερο αξιοθέατο, που είναι στο επίκεντρό της: Tους καταρράκτες στο ομώνυμο γεωπάρκο που εκτείνεται σε 100.000 τ.μ. και το διασχίζει ο Εδεσσαίος ποταμός (παλαιότερα λεγόταν Βόδας και η πόλη Βοδενά). Οι καταρράκτες θεωρούνται οι μεγαλύτεροι των Βαλκανίων και βρίσκονται στο λεγόμενο «Φρύδι του βράχου». Δημιουργήθηκαν τον 14ο αιώνα, μετά από σεισμό όταν άνοιξαν ρήγματα στο βράχο και έφυγαν τα λιμνάζοντα νερά.




