Φθινοπωρινή απόδραση στην Καρδαμύλη

Η Καρδαμύλη απλώνεται σε μια φαρδιά λωρίδα γης που βλέπει στον Μεσσηνιακό κόλπο και χωρίζεται στα δύο από τον επαρχιακό δρόμο Καλαμάτας – Αρεόπολης. Μικρό χωριό χαρακτηρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, είναι γεμάτο δίπατα πέτρινα αρχοντικά με μικρά μπαλκόνια που τα στολίζουν μαρμάρινα σκαλιστά φουρούσια και καλοδουλεμένα κάγκελα.





Διαβάστε περισσότερα στο

Παρά το γεγονός ότι η ακτή της είναι βραχώδης, είναι δημοφιλής καλοκαιρινός προορισμός και αυτό γιατί είναι ανεπιτήδευτα όμορφη και αποτελεί καλή βάση για εξορμήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Μπορεί το καλοκαίρι να πίνετε τον καφέ σας σε μικρές αυλές κάτω από κληματαριές γεμάτες κόσμο και γέλια, το φθινόπωρο όμως έχει τη δική του γοητεία. Η ελαφριά συννεφιά γίνεται ένα με τη γκρι πέτρα των σπιτιών και δίνει στη θάλασσα ένα όμορφο βαθύ σκούρο χρώμα. Το περπάτημα στο χωριό κάθε ώρα της ημέρας αυτή την εποχή που έχει αδειάσει από επισκέπτες και έχει επιστρέψει στην απλή καθημερινή του ζωή είναι πραγματικά ο τέλειος τρόπος όχι μόνο για να αδειάσει το μυαλό σας αλλά και για να γνωρίσετε πολύ καλύτερα την περιοχή.Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr