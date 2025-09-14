5 φθινοπωρινές διαδρομές στη Δυτική Μακεδονία

Δεν υπάρχει καλύτερη φθινοπωρινή πρόταση από μια σύντομη φθινοπωρινή απόδραση στην ηρεμία της φύσης και των βουνών. Και ποια καλύτερη επιλογή από τη Δυτική Μακεδονία με τις απεριόριστες φθινοπωρινές διαδρομές για κάθε γούστο, προτίμηση και δεξιότητα στο τιμόνι;

Από την Καστοριά μέχρι τις Πρέσπες και από τα Γρεβενά μέχρι τη Βάλια Κάλντα, οι φθινοπωρινές προτάσεις είναι αμέτρητες και μπορούν να συνδυαστούν σε διαφορετικές αποδράσεις κάθε είδους, ανάλογα με το πρόγραμμα του επισκέπτη προσφέροντας αξέχαστες συγκινήσεις και αναμνήσεις σε κάθε ταξιδιώτη. Παρακάτω, διαλέξαμε μερικές προτάσεις για φθινοπωρινές εξορμήσεις στην άγρια φύση και στην ορεινή μαγεία της Δυτικής Μακεδονίας που μπορούν να συνδυαστούν, ανάλογα με το πρόγραμμα και τις δεξιότητες κάθε επισκέπτη.