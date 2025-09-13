6 νησιά που αποκαλύπτουν την αυθεντική τους πλευρά το φθινόπωρο

Όλες οι καλοκαιρινές εντάσεις έχουν πια κοπάσει. Οι ομιλίες γίνονται πιο χαμηλόφωνες, τα ξενύχτια λιγότερο θορυβώδη. Ο ήλιος εξακολουθεί να ζεσταίνει τους ώμους, όμως όσο νυχτώνει, μια ευχάριστη ψύχρα μάς παρακινεί να ρίξουμε κάτι επάνω μας.

Η θάλασσα κρατά ακόμη τη ζεστασιά των θερινών μηνών και σε λίγο θα αρχίσει να αγριεύει ξανά. Τα νησιά λάμπουν πιο γαλήνια, σαν να ανασαίνουν βαθιά έπειτα από την ένταση του καλοκαιριού. Μερικά μαγαζιά κατεβάζουν ρολά για λίγο, ώστε να ξεκουραστούν οι άνθρωποί τους και, ίσως, να απολαύσουν λίγες μέρες στον τόπο τους. Όσοι μένουν πίσω, είναι έτοιμοι να υποδεχθούν εκείνους τους ήσυχους, εκλεκτούς επισκέπτες του φθινοπώρου. Του Σεπτέμβρη και του Οκτώβρη, ακόμη και του Νοέμβρη, όταν ένα Σαββατοκύριακο με λιακάδα και άπνοια κάνει την απόδραση να μοιάζει με μικρή πολυτέλεια. Πέντε νησιά αποκαλύπτουν τότε την πιο αυθεντική τους όψη, απαλλαγμένα από τον πυρετό του κατακαλόκαιρου.