Διακοπές στην Κω: Οι ωραιότερες εμπειρίες στο νησί του Ιπποκράτη
Διακοπές στην Κω: Οι ωραιότερες εμπειρίες στο νησί του Ιπποκράτη
Τα σημεία του νησιού που αξίζουν μια θέση στην ταξιδιωτική λίστα των επισκεπτών του
Μπορεί το νησί της Κω να έχει πολλά αξιοθέατα και όμορφα σημεία για να δείτε, ωστόσο, εάν θέλετε να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ του «περιηγούμαι, ξεκουράζομαι», σας επισημαίνουμε παρακάτω τα σημαντικότερα σημεία που αξίζει να επισκεφθείτε, ώστε να μη χαθείτε και να απολαύσετε τις μέρες σας εκεί όσο γίνεται περισσότερο.
Ασκληπιείο της Κω
Από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους του νησιού είναι αυτός του Ασκληπιείου. Μόλις τέσσερα χιλιόμετρα από την πόλη της Κω, το Ασκληπιείο απλώνεται στις πλαγιές ενός χαμηλού, καταπράσινου λόφου με θέα στη θάλασσα.
Ασκληπιείο της Κω
Από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους του νησιού είναι αυτός του Ασκληπιείου. Μόλις τέσσερα χιλιόμετρα από την πόλη της Κω, το Ασκληπιείο απλώνεται στις πλαγιές ενός χαμηλού, καταπράσινου λόφου με θέα στη θάλασσα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα