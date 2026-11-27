Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Ένας τόπος με πολλούς προορισμούς και τις 4 εποχές του χρόνου
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Ένας τόπος με πολλούς προορισμούς και τις 4 εποχές του χρόνου
Με κεντρικό μήνυμα More Greece to Discover παρουσιάστηκε η νέα τουριστική ταυτότητα και καμπάνια της Περιφέρειας.
Aλλάζει σελίδα η τουριστική προβολή και προώθηση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την υιοθέτηση νέας τουριστικής ταυτότητας και στρατηγικής επικοινωνίας του προορισμού. Με κεντρικό μήνυμα «More Greece to Discover» προς το ευρωπαϊκό κοινό και «Όλη η Ελλάδα Εδώ» προς το ελληνικό, η καμπάνια προσκαλεί τον ταξιδιώτη που αγαπά την Ελλάδα να την ανακαλύψει «Πιο Βόρεια- Πιο Ανατολικά».
Πρόκειται για παρακαταθήκη που έχει ως άμεσο στόχο να διεκδικήσει η Περιφέρεια τη θέση της στις αγορές της Ευρώπης ως αυθεντική τουριστική πρόταση της Ελλάδας. Με τη νέα τουριστική ταυτότητα, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ουσιαστικά υπηρετεί το όραμά της, «Τουρισμός παντού, αξία για όλους», επιδιώκοντας μια βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, η οποία επεκτείνεται ισόρροπα σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.
Τη νέα τουριστική ταυτότητα και καμπάνια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, παρουσίασε ο Περιφερειάρχης, Χριστόδουλος Τοψίδης, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και φορείς του ελληνικού τουρισμού, παρουσία της υπουργού Τουρισμού κ. Όλγας Κεφαλογιάννη.
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