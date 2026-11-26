Οι άνθρωποι που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε στην Ελλάδα
Οι άνθρωποι που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε στην Ελλάδα
Πέντε άνθρωποι, πέντε διαφορετικοί τόποι και μια κοινή φιλοσοφία που αλλάζει τον τρόπο που ανακαλύπτουμε και βιώνουμε την Ελλάδα.
Τα πέντε χρόνια του Travel.gr δεν τα μετράω σε άρθρα αλλά σε ενδιαφέρουσες συζητήσεις, σε καφέδες που κατέληξαν σε γεύματα, σε διαδρομές που ακολούθησα λάθος και αποδείχθηκαν σωστές. Στην αρχή νόμιζα ότι η δουλειά μου ήταν να ανακαλύπτω τόπους. Σιγά σιγά κατάλαβα ότι οι τόποι είναι το εύκολο κομμάτι. Το δύσκολο -και το πιο συναρπαστικό- είναι οι άνθρωποι που τους κρατούν ζωντανούς.
Τον τρόπο που ταξιδεύουμε στην Ελλάδα δεν τον αλλάζουν τα μεγάλα έργα, ούτε οι καμπάνιες προβολής. Τον αλλάζει κάποιος που αποφάσισε να μείνει εκεί απ’ όπου όλοι φεύγουν, να επιστρέψει εκεί απ’ όπου κάποτε έφυγε, ή να παρατηρήσει τη γειτονιά του σαν να την αντικρίζει για πρώτη φορά. Πέντε τέτοια πρόσωπα, από αυτά τα χρόνια στον δρόμο, τα κουβαλάω σαν «έναν προσωπικό χάρτη της χώρας»: είτε γιατί τα συνάντησα από κοντά, είτε γιατί τα ανακάλυψα μέσα από τις σελίδες του Travel.gr.
Στα μονοπάτια της Τήνου
Ο Μάρκος Παλαμάρης δίδασκε στη Λεόντειο. Κάποια στιγμή άφησε την τάξη και ανέβηκε στα μονοπάτια της Τήνου, στην Ποταμιά και τη Στενή, για να αναδείξει ένα νησί που οι περισσότεροι προσπερνούν βιαστικά με προορισμό τη Μύκονο απέναντι.
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