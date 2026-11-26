Ευεξία και χαλάρωση με συναρπαστική θέα: 8 από τις εντυπωσιακότερες σάουνες ανά τον κόσμο
Ευεξία και χαλάρωση με συναρπαστική θέα: 8 από τις εντυπωσιακότερες σάουνες ανά τον κόσμο
Από τους ιταλικούς Δολομίτες ως τον Κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, μοναδικά θέρετρα ευεξίας συνδυάζουν τη σάουνα με την ειδυλλιακή θέα.
Ένα παλιό φινλανδικό ρητό αναφέρει πως «στη σάουνα πρέπει να συμπεριφέρεσαι όπως στην εκκλησία». Πράγματι, η κουλτούρα της σάουνας, η οποία λειτουργούσε ανέκαθεν ως μέσο για τον καθαρμό σώματος και ψυχής, αποτελεί στη Φινλανδία κάτι αντίστοιχο με θρησκεία εδώ και περισσότερα από 2.000 χρόνια. Βαθιά ριζωμένη στην καθημερινότητα των Φινλανδών, η κουλτούρα της σάουνας έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως μέρος της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.
Ωστόσο, η παραδοσιακή και ολοκληρωμένη μορφή της, που περιλαμβάνει εναλλαγές θερμοκρασίας, κάθε άλλο παρά καινούργια είναι: οι Ρωμαίοι είχαν εντάξει στην κοινωνική τους ζωή τα λουτρά που βασίζονταν στις μεταβολές της θερμοκρασίας, ενώ αντίστοιχα, η πανάρχαια ιαπωνική παράδοση των onsen ανάγει το λουτρό σε κάτι πολύ περισσότερο από έναν απλό τρόπο καθαρισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ωστόσο, η παραδοσιακή και ολοκληρωμένη μορφή της, που περιλαμβάνει εναλλαγές θερμοκρασίας, κάθε άλλο παρά καινούργια είναι: οι Ρωμαίοι είχαν εντάξει στην κοινωνική τους ζωή τα λουτρά που βασίζονταν στις μεταβολές της θερμοκρασίας, ενώ αντίστοιχα, η πανάρχαια ιαπωνική παράδοση των onsen ανάγει το λουτρό σε κάτι πολύ περισσότερο από έναν απλό τρόπο καθαρισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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