Οικογενειακή απόδραση στο Καρπενήσι τον χειμώνα: Xιόνι και πανέμορφα χωριά
Οικογενειακή απόδραση στο Καρπενήσι τον χειμώνα: Xιόνι και πανέμορφα χωριά
H πόλη τον χειμώνα είναι στα καλύτερά της και διαθέτει όλες τις ανέσεις που χρειάζεται ο επισκέπτης για ένα διάλειμμα
Στις νοτιοδυτικές παρυφές του Βελουχίου, σε υψόμετρο περίπου 1.000 μέτρων και ανάμεσα σε δύο πλαγιές, απλώνεται το Καρπενήσι. Μια πόλη με αυθεντικό ορεινό χαρακτήρα, που βρίσκεται στα καλύτερά της τον χειμώνα και διαθέτει όλες τις ανέσεις που χρειάζεται ο επισκέπτης για ένα ουσιαστικό διάλειμμα στη φύση.
Οι βόλτες σας ξεκινούν και καταλήγουν στο παλιό κομμάτι της πόλης, το πιο γραφικό και φορτισμένο ιστορικά. Εδώ σχηματίζετε μια ζωντανή εικόνα του Καρπενησίου άλλων εποχών. Γύρω από την πλατεία, με τον επιβλητικό πλάτανο και τα μικρά μαγαζιά, θα κάνετε χαλαρούς περιπάτους, θα μιλήσετε με τους ντόπιους και θα γνωρίσετε καλύτερα τον τόπο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Οι βόλτες σας ξεκινούν και καταλήγουν στο παλιό κομμάτι της πόλης, το πιο γραφικό και φορτισμένο ιστορικά. Εδώ σχηματίζετε μια ζωντανή εικόνα του Καρπενησίου άλλων εποχών. Γύρω από την πλατεία, με τον επιβλητικό πλάτανο και τα μικρά μαγαζιά, θα κάνετε χαλαρούς περιπάτους, θα μιλήσετε με τους ντόπιους και θα γνωρίσετε καλύτερα τον τόπο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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