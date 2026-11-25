Η Ισπανία σε καλεί: 7 πόλεις, 21 εναλλακτικές στάσεις μακριά από το πλήθος
Η Ισπανία σε καλεί: 7 πόλεις, 21 εναλλακτικές στάσεις μακριά από το πλήθος
Λίγα βήματα έξω από τη διαδρομή του μαζικού τουρισμού, η Ισπανία έχει ακόμη εκπλήξεις να σας δείξει.
Η Ισπανία είναι από τις χώρες που νομίζουμε ότι ξέρουμε καλά: τη Σαγράδα Φαμίλια, το Μουσείο Πράδο, το Αλκάθαρ και τις παραλίες της Κόστα ντελ Σολ. Οι περισσότεροι επισκέπτες ακολουθούν την ίδια διαδρομή, στέκονται στις ίδιες ουρές και φωτογραφίζουν τα ίδια πλάνα. Κι όμως, κάθε ισπανική πόλη έχει και μια εναλλακτική εκδοχή: έναν κήπο που ανοίγει μόνο τα Σαββατοκύριακα, μια συνοικία ψαράδων με πλακάκια στις προσόψεις, ένα παζάρι που στήνεται μία φορά την εβδομάδα εδώ και αιώνες.
Γι’ αυτό σας προσκαλούμε να δείτε την Ισπανία αλλιώς: για κάθε κλασικό αξιοθέατο, μια πιο ήσυχη, πιο αυθεντική εναλλακτική. Με την AEGEAN, η επόμενη ισπανική σας απόδραση μπορεί να ξεκινήσει από εκεί που τελειώνουν οι τουριστικοί οδηγοί.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Γι’ αυτό σας προσκαλούμε να δείτε την Ισπανία αλλιώς: για κάθε κλασικό αξιοθέατο, μια πιο ήσυχη, πιο αυθεντική εναλλακτική. Με την AEGEAN, η επόμενη ισπανική σας απόδραση μπορεί να ξεκινήσει από εκεί που τελειώνουν οι τουριστικοί οδηγοί.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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