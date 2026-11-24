5 τοπία που δύσκολα πιστεύεις ότι βρίσκονται στην Ελλάδα
5 τοπία που δύσκολα πιστεύεις ότι βρίσκονται στην Ελλάδα
Από την Πρέβεζα έως την Λήμνο, μαγευτικά τοπία απόκοσμης ομορφιάς.
Δύσκολα φαντάζεται κανείς ότι η Ελλάδα κρύβει μερικά από τα πιο απόκοσμα και εξωπραγματικά τοπία που μπορεί να αντικρίσει κανείς. Αυτά τα φυσικά σκηνικά, που μοιάζουν να έχουν βγει από ταινίες επιστημονικής φαντασίας, φωλιάζουν σε μερικές από τις πιο συναρπαστικές γωνιές της χώρας, προσκαλώντας τους λάτρεις της περιπέτειας -και όχι μόνο- να τα ανακαλύψουν και να βιώσουν από πρώτο χέρι την απαράμιλλη ενέργεια που αποπνέουν.
Πέρασμα Μπάρου
Αν και οι πιο ξακουστές ορεινές διαδρομές του κόσμου βρίσκονται στις Άλπεις ή στα Καρπάθια, διαδρομές αντίστοιχου δέους υπάρχουν και στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Πίνδου, μεταξύ Ηπείρου και Θεσσαλίας, δεσπόζει ο αυχένας του Μπάρου: πρόκειται για τη διάβαση που ενώνει οδικώς τις δύο περιοχές και διεκδικεί τον τίτλο του υψηλότερου ασφαλτοστρωμένου δρόμου της Ελλάδας. Σε μια διαδρομή περίπου μίας ώρας, από τα χωριά του Ασπροποτάμου μέχρι τους Καλαρρύτες των Βόρειων Τζουμέρκων, ο ταξιδιώτης φτάνει τελικά στο πέρασμα. Το Passa Mparou, όπως το αποκαλούν οι παλιοί ντόπιοι, απλώνεται σε υψόμετρο άνω των 1.900 μέτρων (στα 1.905 μ.), εκεί όπου η πλούσια βλάστηση της Θεσσαλίας δίνει σταδιακά τη θέση της στο άγριο ηπειρώτικο ανάγλυφο. Καθώς ο οδηγός το διασχίζει, η αίσθηση του ύψους είναι επιβλητική, ενώ στο οπτικό του πεδίο ξεχωρίζουν εύκολα οι κορυφές Λάκμος (ή Περιστέρι 2.295 μ.) και Κακαρδίτσα (2.429 μ.).
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