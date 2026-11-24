Κορνήλιος Γραμμένος: Ένα «σύμπαν» ανάμεσα στη ζωγραφική και τη γλυπτική
Κορνήλιος Γραμμένος: Ένα «σύμπαν» ανάμεσα στη ζωγραφική και τη γλυπτική
Τέσσερις δεκαετίες δημιουργικής διαδικασίας παρουσιάζονται στην αίθουσα τέχνης «έκφραση – γιάννα γραμματοπούλου».
Αντιθέσεις, ρευστές πινελιές και λαμπεροί χρωματικοί συνδυασμοί διερευνούν τις ισορροπίες ανάμεσα στην τάξη και την αταξία, τη λογική και το ένστικτο, την αυστηρότητα και τον αυθορμητισμό. Πρόκειται για όσα συνθέτουν το corpus του διακεκριμένου Έλληνα εικαστικού, Κορνήλιου Γραμμένου (1959-2021), ενός καλλιτέχνη που πειραματίστηκε με υλικά όπως ο σίδηρος, ο χάλυβας, ο μόλυβδος, το ξύλο, το χαρτόνι και το μελάνι και άφησε το αποτύπωμά του στη ζωγραφική, τη γλυπτική και τις εγκαταστάσεις καθώς τον ενδιέφερε –κάθε φορά– η ακρίβεια με την οποία χρησιμοποιούσε τα υλικά.
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