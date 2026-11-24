Οι αγορές που φέρνουν νέα ρεκόρ στον ελληνικό τουρισμό
Οι αγορές που φέρνουν νέα ρεκόρ στον ελληνικό τουρισμό
Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου ο αριθμός των ξένων επισκεπτών ξεπέρασε τα 34,22 εκατ.
Την εντυπωσιακή πορεία του ελληνικού τουρισμού τη φετινή χρονιά καταγράφουν τα αναλυτικά στοιχεία για την εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση και τις ταξιδιωτικές εισπράξεις στο 9μηνο που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος.
Αναλυτικά, την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 8,3% και διαμορφώθηκε σε 34,22 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 31,6 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 5%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 17,7%. Κατά την περίοδο αυτή, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 20,5 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 8,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 7,9% σε 13,72 εκατ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 11,7% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ, ενώ αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 3%.
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