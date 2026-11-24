Χριστούγεννα στη Βουδαπέστη
Χριστούγεννα στη Βουδαπέστη
Αγορές, φωτεινές εγκαταστάσεις και συναυλίες σε ναούς ντύνουν γιορτινά την ουγγρική πρωτεύουσα
UPD:
Ενωμένες από το 1873, με τον Δούναβη να τις χωρίζει και ταυτόχρονα να τις συνδέει, η Βούδα και η Πέστη συνεχίζουν να διατηρούν τον ξεχωριστό τους χαρακτήρα. Τη νύχτα, ο φωτισμένος λόφος του Κάστρου της Βούδας δεσπόζει πάνω από το ποτάμι, ενώ στην απέναντι όχθη η Πέστη εντυπωσιάζει με τη ζωντάνια της, τις μεγάλες λεωφόρους, τα επιβλητικά δημόσια κτίρια και την αρχιτεκτονική της με στοιχεία από τον νεογοτθικό ρυθμό έως την αρ νουβό. Από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημά της είναι το επιβλητικό Κοινοβούλιο, ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Αξίζει να πούμε ότι το ιστορικό κέντρο της πόλης, με τις όχθες του Δούναβη, τη συνοικία του Κάστρου και τη λεωφόρο Αντράσι, περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
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