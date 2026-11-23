Γιορτές στο Μέγαρο Μουσικής: Μπαλέτο, συναυλίες και πατινάζ
Γιορτές στο Μέγαρο Μουσικής: Μπαλέτο, συναυλίες και πατινάζ
Τραγούδια, κάλαντα και μελωδίες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς «πλημμυρίζουν» το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Συνυφασμένη με τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς η μουσική, και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το ιδεατό μέρος για να απολαύσουμε τη μαγεία που ξεπηδά από τις νότες. Από κάθε σημείο του εμβληματικού οργανισμού «πλημμυρίζουν» αγαπημένες μελωδίες με κορωνίδα τις αίθουσές του. Εκεί όπου οι συναυλίες διαδέχονται το μπαλέτο και όλοι μαζί ταξιδεύουμε σε δημιουργικά σύμπαντα που «στολίζουν» τον πολιτισμό.
Απευθυνόμενο και φέτος σε όλες τις ηλικίες, το πρόγραμμα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών υποδέχεται τις γιορτές με το Μπαλέτο της Όπερας της Οδησσού, μία παράσταση για τον Καραγκιόζη στον Βόρειο Πόλο, όπερα και μουσική εποχής, συναυλίες για την έλευση του νέου έτους, τραγούδια στο Φουαγιέ των Μουσών και, φυσικά, πατινάζ στην ολόλευκη παγοπίστα 350 μ. στο Αίθριο του Μεγάρου Μουσικής, ώστε όλοι οι επισκέπτες να ζήσουν μια μαγευτική εμπειρία.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Απευθυνόμενο και φέτος σε όλες τις ηλικίες, το πρόγραμμα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών υποδέχεται τις γιορτές με το Μπαλέτο της Όπερας της Οδησσού, μία παράσταση για τον Καραγκιόζη στον Βόρειο Πόλο, όπερα και μουσική εποχής, συναυλίες για την έλευση του νέου έτους, τραγούδια στο Φουαγιέ των Μουσών και, φυσικά, πατινάζ στην ολόλευκη παγοπίστα 350 μ. στο Αίθριο του Μεγάρου Μουσικής, ώστε όλοι οι επισκέπτες να ζήσουν μια μαγευτική εμπειρία.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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