Ένα υφαντουργείο κι ένα νεοκλασικό: Τα ξενοδοχεία-γκαλερί που βάζουν την τέχνη στο επίκεντρο της αθηναϊκής φιλοξενίας
Ένα υφαντουργείο κι ένα νεοκλασικό: Τα ξενοδοχεία-γκαλερί που βάζουν την τέχνη στο επίκεντρο της αθηναϊκής φιλοξενίας
Στο Mona του Ψυρρή και στο Shila του Κολωνακίου, κάθε έργο τέχνης μπορεί να σας ακολουθήσει σπίτι.
Λίγοι χώροι φιλοξενίας σε κάνουν να αναρωτιέσαι αν πέρασες το κατώφλι ενός σπιτιού, ενός ατελιέ ή μιας έκθεσης τέχνης. Το στούντιο πολιτιστικής φιλοξενίας House of Shila (HOS) εκφράζει απόλυτα αυτή τη φιλοσοφία. Πίσω του βρίσκονται τρεις άνθρωποι με διαφορετικές διαδρομές: ο Νεοϋρκέζος επιχειρηματίας Shai Antebi, η Ελληνίδα φωτογράφος και art director Ευτυχία Στεφανίδη, που εργάστηκε για χρόνια στο λονδρέζικο Secret Cinema, και η interior designer Anna Bonnet. Μαζί δημιούργησαν στην Αθήνα δύο ξενοδοχεία που μοιράζονται τον ίδιο πυρήνα, αλλά μιλούν εντελώς διαφορετικές αισθητικές γλώσσες.
Mona: Η βιομηχανική ποίηση του Ψυρρή
Λίγα βήματα από την πλατεία Μοναστηρακίου, στην οδό Κακουργοδικείου, σε μια γειτονιά όπου κάποτε ζούσαν πλάι πλάι μάγκες, ρεμπέτες και πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, ένα οκταώροφο κτίριο της δεκαετίας του 1950 έχει βρει δεύτερη ζωή. Το Mona στεγάζεται σε ένα παλιό υφαντουργείο, και οι δημιουργοί του αποφάσισαν να μην κρύψουν τίποτα από το παρελθόν του. Το γυμνό σκυρόδεμα, τα μεταλλικά βιομηχανικά παράθυρα και οι φθαρμένοι τοίχοι, με τα στρώματα του χρόνου να μοιάζουν με αφηρημένους πίνακες, είναι μέρος της αισθητικής του.
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