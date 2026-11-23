3 χωριά, 6 διαδρομές: Ανακαλύπτουμε την ομορφιά της ορεινής Ελλάδας μέσα από τα μονοπάτια της
3 χωριά, 6 διαδρομές: Ανακαλύπτουμε την ομορφιά της ορεινής Ελλάδας μέσα από τα μονοπάτια της
Από τον Πάρνωνα και τη Δίρφυ μέχρι την Ευρυτανία, ανακαλύπτουμε γραφικά χωριά και πεζοπορικές διαδρομές μέσα στη φθινοπωρινή φύση
Η επιστροφή στις ρίζες της ορεινής μας γεωγραφίας σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου αφιερωμένης αποκλειστικά στην υποβλητική γοητεία του φθινοπώρου και του χειμώνα. Οι κορυφογραμμές, τα δασικά οικοσυστήματα και τα ορεινά ανάγλυφα της χώρας ανακτούν την πρωτοκαθεδρία, προσφέροντας πεδία δράσης, εξερεύνησης και πνευματικής ανάτασης. Η Βαμβακού, η Στενή και το Μεγάλο Χωριό αποτελούν πύλες εισόδου σε έναν αυθεντικό, ανέγγιχτο κόσμο όπου η γεωμορφολογία συναντά την τοπική παράδοση και τη χειμερινή θαλπωρή.
Είμαστε τυχεροί που ζούμε σε μια χώρα που έχει κάτι για κάθε εποχή. Και τώρα είναι η εποχή να περπατήσουμε, να χαρούμε την ορεινή φύση και να εξερευνήσουμε γραφικά χωριά. Φύγαμε λοιπόν για τα μονοπάτια της Βαμβακούς, της Στενής και του Μεγάλου Χωριού της Ευρυτανίας.
Διαβάστε περισσότερα: travel.gr
Είμαστε τυχεροί που ζούμε σε μια χώρα που έχει κάτι για κάθε εποχή. Και τώρα είναι η εποχή να περπατήσουμε, να χαρούμε την ορεινή φύση και να εξερευνήσουμε γραφικά χωριά. Φύγαμε λοιπόν για τα μονοπάτια της Βαμβακούς, της Στενής και του Μεγάλου Χωριού της Ευρυτανίας.
Διαβάστε περισσότερα: travel.gr
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