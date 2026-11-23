Μια ολόκληρη πόλη σε 14 ορόφους
Μια ολόκληρη πόλη σε 14 ορόφους
Πόσο πρακτικό είναι τελικά να ζει μια πόλη μέσα σε ένα κτήριο;
Κάποια σημεία του χάρτη είναι σαν να έχουν βγει από παραμύθι, άλλα σαν να έχουν ταξιδέψει στον χρόνο, ενώ ορισμένα μοιάζουν με πειράματα -σαν να μην είναι πραγματικότητα, αλλά αποκύημα της φαντασίας μας. Η πόλη Γουίτιερ της Αλάσκας είναι ένα κράμα και των τριών αυτών περιπτώσεων. Μια πόλη που εξάπτει την περιέργεια πολλών ταξιδιωτών, οι οποίοι προτιμούν να ζήσουν κάτι ασυνήθιστο στις διακοπές τους.
Η πρόσβαση στο Γουίτιερ (Whittier) δεν είναι μια συνηθισμένη διαδρομή, καθώς για να φτάσει κανείς εκεί πρέπει πρώτα να διασχίσει τη μεγάλη σήραγγα Anton Anderson (Anton Anderson Memorial Tunnel), η οποία αποτελεί ουσιαστικά τη μοναδική οδική σύνδεσή του με τον υπόλοιπο κόσμο. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα απομονωμένο οικισμό, ο οποίος δημιουργήθηκε αρχικά για στρατιωτικούς σκοπούς τη δεκαετία του 1940. Την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο αμερικανικός στρατός αναζητούσε μια στρατηγική τοποθεσία που θα μπορούσε να προστατεύεται αποτελεσματικά από ενδεχόμενες εχθρικές επιθέσεις. Χρειαζόταν ένα σημείο δυσπρόσιτο, καλά προφυλαγμένο από τη μορφολογία του εδάφους και μακριά από τα συνηθισμένα περάσματα. Η περιοχή του Γουίτιερ, περιτριγυρισμένη από επιβλητικά βουνά, παγετώνες και παγωμένα νερά, αποτέλεσε την ιδανική επιλογή.
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Η πρόσβαση στο Γουίτιερ (Whittier) δεν είναι μια συνηθισμένη διαδρομή, καθώς για να φτάσει κανείς εκεί πρέπει πρώτα να διασχίσει τη μεγάλη σήραγγα Anton Anderson (Anton Anderson Memorial Tunnel), η οποία αποτελεί ουσιαστικά τη μοναδική οδική σύνδεσή του με τον υπόλοιπο κόσμο. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα απομονωμένο οικισμό, ο οποίος δημιουργήθηκε αρχικά για στρατιωτικούς σκοπούς τη δεκαετία του 1940. Την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο αμερικανικός στρατός αναζητούσε μια στρατηγική τοποθεσία που θα μπορούσε να προστατεύεται αποτελεσματικά από ενδεχόμενες εχθρικές επιθέσεις. Χρειαζόταν ένα σημείο δυσπρόσιτο, καλά προφυλαγμένο από τη μορφολογία του εδάφους και μακριά από τα συνηθισμένα περάσματα. Η περιοχή του Γουίτιερ, περιτριγυρισμένη από επιβλητικά βουνά, παγετώνες και παγωμένα νερά, αποτέλεσε την ιδανική επιλογή.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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