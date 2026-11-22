Μεσσηνία: Η κατοικία-έργο τέχνης που αποτέλεσε το καταφύγιο του αρχιτέκτονα Charles Shoup
Μεσσηνία: Η κατοικία-έργο τέχνης που αποτέλεσε το καταφύγιο του αρχιτέκτονα Charles Shoup
Το εμβληματικό κτίσμα αποκαθίσταται για να μετατραπεί σε έναν ξεχωριστό προορισμό φιλοξενίας και πολιτισμού.
Το The Charles Shoup House αποτελεί τη νέα προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο της Aria Hotels, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στη Μεσσηνία. Πρόκειται για μια νεοκλασική κατοικία, χτισμένη μέσα σε ένα καταπράσινο κτήμα και περιτριγυρισμένη από μεσογειακούς κήπους, με πανοραμική θέα στη μεσσηνιακή ύπαιθρο, τη θάλασσα και την οροσειρά του Ταϋγέτου.
Με αναφορές από τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά και αρχιτεκτονικά κέντρα της Ευρώπης, ο Charles Shoup, Αμερικανός αρχιτέκτονας και καλλιτέχνης (1926 – 2024), επέλεξε τη Μεσσηνία ως τόπο εγκατάστασής του, όπου έζησε για περισσότερες από έξι δεκαετίες και δημιούργησε την προσωπική του κατοικία. Το ακίνητο αντλεί επιρροές από την κλασική αρχαιότητα και την αναγεννησιακή αρχιτεκτονική, με χαρακτηριστικές αναφορές στο Πάνθεον της Ρώμης και τη Villa La Rotonda του Andrea Palladio. Οι κλασικές αναλογίες, οι ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, οι βεράντες και οι μεσογειακοί κήποι συνθέτουν ένα ξεχωριστό αρχιτεκτονικό σύνολο, που βρίσκεται σε αρμονία με το φυσικό τοπίο.
Το ακίνητο ανήκει στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Charles Shoup ΑΜΚΕ, η οποία ιδρύθηκε με σκοπό τη διαφύλαξη και την προβολή της κληρονομιάς του Charles Shoup, καθώς και τη στήριξη των τεχνών, της αρχιτεκτονικής, της ιστορίας και του πολιτισμού στην Ελλάδα. Το κτίσμα βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης, με στόχο να αποτελέσει έναν ξεχωριστό προορισμό φιλοξενίας.
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Με αναφορές από τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά και αρχιτεκτονικά κέντρα της Ευρώπης, ο Charles Shoup, Αμερικανός αρχιτέκτονας και καλλιτέχνης (1926 – 2024), επέλεξε τη Μεσσηνία ως τόπο εγκατάστασής του, όπου έζησε για περισσότερες από έξι δεκαετίες και δημιούργησε την προσωπική του κατοικία. Το ακίνητο αντλεί επιρροές από την κλασική αρχαιότητα και την αναγεννησιακή αρχιτεκτονική, με χαρακτηριστικές αναφορές στο Πάνθεον της Ρώμης και τη Villa La Rotonda του Andrea Palladio. Οι κλασικές αναλογίες, οι ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, οι βεράντες και οι μεσογειακοί κήποι συνθέτουν ένα ξεχωριστό αρχιτεκτονικό σύνολο, που βρίσκεται σε αρμονία με το φυσικό τοπίο.
Το ακίνητο ανήκει στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Charles Shoup ΑΜΚΕ, η οποία ιδρύθηκε με σκοπό τη διαφύλαξη και την προβολή της κληρονομιάς του Charles Shoup, καθώς και τη στήριξη των τεχνών, της αρχιτεκτονικής, της ιστορίας και του πολιτισμού στην Ελλάδα. Το κτίσμα βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης, με στόχο να αποτελέσει έναν ξεχωριστό προορισμό φιλοξενίας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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