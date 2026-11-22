Ο αργαλειός και τα επαγγέλματα της Σύρου που τείνουν να χαθούν
Ο αργαλειός και τα επαγγέλματα της Σύρου που τείνουν να χαθούν
Ο Δημήτρης Σταυρακόπουλος, ιδρυτής του Hermoupolis Heritage, αναφέρεται στον αργαλειό, στις υφάντρες και στην απώλεια των παραδοσιακών επαγγελμάτων.
Μεγαλώνοντας σε ένα νησί, τη Σύρο, που κάποτε αριθμούσε 68 εργοστάσια μπορεί να προκαλέσει την επιθυμία για τη συλλογή παλιών αντικειμένων ή στην επαφή με ανθρώπους που ασκούσαν επαγγέλματα που έχουν εξαφανιστεί ή τείνουν να χαθούν. Ο Δημήτρης Σταυρακόπουλος, συλλέκτης και ιδρυτής του Hermoupolis Heritage ΑΜΚΕ, που έχει ως αντικείμενο τη διάσωση, διαφύλαξη και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Σύρου, υλικής και άυλης, αλλά και τη σύνδεσή της με το δημιουργικό παρόν της Σύρου, με βλέμμα στον πολιτιστικό τουρισμό και την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη. Ο αργαλειός στάθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης μας, με αναδρομές και φωτογραφικές, στο παρελθόν από έναν άνθρωπο που με τα αντικείμενα του παρελθόντος, ζει και υλοποιεί το δικό του όνειρο.
Πώς βρέθηκε στα χέρια σας το παλιό κλωστοϋφαντουργείο Ζησιμάτου και τι σημαίνει για εσάς;
Από το 2007 συνέλεγα παλιά αντικείμενα που κουβαλούσαν ιστορίες της Σύρου. Ο φίλος μου Βασίλης Χαλκιάς γνώριζε αυτή την αγάπη και με παρακίνησε να εξερευνήσουμε έναν χώρο. Περάσαμε από μια τρύπα στον τοίχο. Αντίκρισα ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο, με τα νήματα ακόμη περασμένα στους αργαλειούς, σαν να περίμεναν τα χέρια που τα δούλευαν. Η εικόνα με συγκλόνισε και η συγκίνηση έγινε ευθύνη: δύο χρόνια αργότερα μίσθωσα τον χώρο για να τον διασώσω.
Για μένα, αποτελεί σύμβολο της βιομηχανικής κληρονομιάς της Ερμούπολης. Είναι το μοναδικό ακέραιο κλωστοϋφαντουργείο της: ένα «μουσείο του εαυτού του», με το κτίριο και ολόκληρη τη γραμμή παραγωγής. Οφείλω στην πόλη και στους ανθρώπους που εργάστηκαν εδώ να κρατήσω αυτή την κληρονομιά ζωντανή, ώστε να συνεχίσει να συγκινεί και να διδάσκει.
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Πώς βρέθηκε στα χέρια σας το παλιό κλωστοϋφαντουργείο Ζησιμάτου και τι σημαίνει για εσάς;
Από το 2007 συνέλεγα παλιά αντικείμενα που κουβαλούσαν ιστορίες της Σύρου. Ο φίλος μου Βασίλης Χαλκιάς γνώριζε αυτή την αγάπη και με παρακίνησε να εξερευνήσουμε έναν χώρο. Περάσαμε από μια τρύπα στον τοίχο. Αντίκρισα ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο, με τα νήματα ακόμη περασμένα στους αργαλειούς, σαν να περίμεναν τα χέρια που τα δούλευαν. Η εικόνα με συγκλόνισε και η συγκίνηση έγινε ευθύνη: δύο χρόνια αργότερα μίσθωσα τον χώρο για να τον διασώσω.
Για μένα, αποτελεί σύμβολο της βιομηχανικής κληρονομιάς της Ερμούπολης. Είναι το μοναδικό ακέραιο κλωστοϋφαντουργείο της: ένα «μουσείο του εαυτού του», με το κτίριο και ολόκληρη τη γραμμή παραγωγής. Οφείλω στην πόλη και στους ανθρώπους που εργάστηκαν εδώ να κρατήσω αυτή την κληρονομιά ζωντανή, ώστε να συνεχίσει να συγκινεί και να διδάσκει.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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