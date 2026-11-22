3 οικογενειακές αποδράσεις στην Ελλάδα, 3 διαδρομές γεμάτες στιγμές
3 οικογενειακές αποδράσεις στην Ελλάδα, 3 διαδρομές γεμάτες στιγμές
Από το παραμυθένιο Νυμφαίο μέχρι τα λιθόστρωτα χωριά του Πηλίου και το χειμερινό σκηνικό του Καρπενησίου.
Οι χειμερινές εκδρομές δεν χρειάζεται να γίνονται πάντοτε την περίοδο των γιορτών. Με λιγότερη κίνηση στους δρόμους και περισσότερο αυθορμητισμό, ένα road trip μετατρέπεται σε περιπέτεια για όλη την οικογένεια. Οι διαδρομές και οι προορισμοί σε αφθονία.
Θεσσαλονίκη-Νυμφαίο-Αρκτούρος
Το road trip ξεκινά και ο δρόμος από τη Θεσσαλονίκη δεν προετοιμάζει με τίποτα για τα θαυμαστά τοπία και τις ομορφιές που περιμένουν τα μάτια μας. Όσο ανεβαίνετε προς τη Δυτική Μακεδονία, το τοπίο αλλάζει σταθερά, η θερμοκρασία πέφτει, τα χωράφια δίνουν τη θέση τους σε δάση και τα χρώματα τριγύρω γίνονται πιο χαρακτηριστικά, πιο χειμωνιάτικα.
Χτισμένο σε υψόμετρο 1.350 μ., στο όρος Βίτσι και μέσα σε ένα δάσος από οξιές, το Νυμφαίο είναι ένας διατηρητέος παραδοσιακός οικισμός της Φλώρινας, ένας τόπος πανέμορφος. Τα πέτρινα σπίτια και τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά, δεμένα οργανικά με το βουνό, μας κάνουν να βγάλουμε τη φωτογραφική μας μηχανή. Αναπνέουμε βαθιά τον καθαρό αέρα. Βρισκόμαστε σε έναν τόπο με ιστορία και πορεία στον χρόνο. Στις αρχές του 14ου αιώνα εγκαταστάθηκαν εδώ Βλάχοι νομάδες, ενώ από τα τέλη του 17ου αιώνα το Νυμφαίο εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα αργυροχρυσοχοΐας στα Βαλκάνια. Περπατάμε στα λιθόστρωτα δρομάκια και απολαμβάνουμε τη βόλτα με όλες μας τις αισθήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Θεσσαλονίκη-Νυμφαίο-Αρκτούρος
Το road trip ξεκινά και ο δρόμος από τη Θεσσαλονίκη δεν προετοιμάζει με τίποτα για τα θαυμαστά τοπία και τις ομορφιές που περιμένουν τα μάτια μας. Όσο ανεβαίνετε προς τη Δυτική Μακεδονία, το τοπίο αλλάζει σταθερά, η θερμοκρασία πέφτει, τα χωράφια δίνουν τη θέση τους σε δάση και τα χρώματα τριγύρω γίνονται πιο χαρακτηριστικά, πιο χειμωνιάτικα.
Χτισμένο σε υψόμετρο 1.350 μ., στο όρος Βίτσι και μέσα σε ένα δάσος από οξιές, το Νυμφαίο είναι ένας διατηρητέος παραδοσιακός οικισμός της Φλώρινας, ένας τόπος πανέμορφος. Τα πέτρινα σπίτια και τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά, δεμένα οργανικά με το βουνό, μας κάνουν να βγάλουμε τη φωτογραφική μας μηχανή. Αναπνέουμε βαθιά τον καθαρό αέρα. Βρισκόμαστε σε έναν τόπο με ιστορία και πορεία στον χρόνο. Στις αρχές του 14ου αιώνα εγκαταστάθηκαν εδώ Βλάχοι νομάδες, ενώ από τα τέλη του 17ου αιώνα το Νυμφαίο εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα αργυροχρυσοχοΐας στα Βαλκάνια. Περπατάμε στα λιθόστρωτα δρομάκια και απολαμβάνουμε τη βόλτα με όλες μας τις αισθήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα