Το Φεστιβάλ ολοκληρώθηκε, το σινεμά παραμένει
Το Φεστιβάλ ολοκληρώθηκε, το σινεμά παραμένει
Αφιέρωμα στην έρημο, ποιοτικές προβολές και σημαντικές εκδόσεις είναι ορισμένα από όσα περιλάμβανε το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Προβολές ταινιών από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ και εποικοδομητικό Q&A με σκηνοθέτες και συντελεστές, εκθέσεις για την έρημο και την εμπειρία σε αυτή, συζητήσεις και masterclasses για τη γλώσσα του σινεμά και τους δημιουργούς, προβολές VR και παρακολούθηση podcast. Ανάγνωση των ειδικών εκδόσεων για την έρημο, το Balkan Horror και τον Α-Κατάλογο με φόντο τον Θερμαϊκό και εκατοντάδες σινεφίλ που περπατούσαν αφότου είχαν δει ή θα έβλεπαν στα αμέσως επόμενα λεπτά ταινία (ή ταινίες) στις αίθουσες του Λιμανιού «Φρίντα Λιάππα», «Τώνια Μαρκετάκη», «Τζον Κασσαβέτης» και «Σταύρος Τορνές» ή λίγα μέτρα πιο μακριά, στις αίθουσες «Ολύμπιον» και «Σταύρος Ζάννας» ή –ακόμα λίγο πιο μακριά, σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Πύργο– στον κινηματογράφο «Μακεδονικόν».
Στις αίθουσες όπου κατά τη διάρκεια του 67ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (5-15 Νοεμβρίου) προβλήθηκαν συνολικά 258 ταινίες οι οποίες συγκίνησαν το κοινό και συνέβαλαν στη διαδικασία της ενδοσκόπησης καθώς «μιλούσαν» για τον άνθρωπο και την κοινωνία με φόντο άλλοτε ένα φυσικό και άλλοτε ένα αστικό τοπίο, για τα τροχοπέδη στη ζωή και τη δύναμη που κρύβει καθένας μέσα του, για την ταυτότητα καθενός και τη διαφορετικότητα. Έντεκα ημέρες με πλούσιο και ποιοτικό σινεμά, με ξεχωριστούς ανθρώπους. Όλα αυτά συμπυκνώνονται σε εμπειρίες και εικόνες που αποθηκεύονται στη συναισθηματική μάς μνήμη, καθώς το σινεμά, το φεστιβάλ, ο πολιτισμός, αγγίζουν τις φλέβες της ευαισθησίας.
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης κατάφερε και αυτόν τον Νοέμβριο να μαγέψει το κοινό του και να αφήσει το αποτύπωμά του στην πόλη· όχι μόνο γεμίζοντάς την με σινεφίλ και καλλωπίζοντάς την με τις αφίσες τις οποίες φιλοτέχνησε η Σοφία Ροζάκη, αλλά εκπαιδεύοντας το βλέμμα του κοινού με άρτιες ταινίες και μέσα από το σύνολο του προγραμματισμού του να πετύχει –αυτό που λέμε– πως «κάτι γίνεται». Γίνεται ότι η πόλη γιορτάζει και μαζί της γιορτάζει το εθνικό σινεμά.
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Στις αίθουσες όπου κατά τη διάρκεια του 67ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (5-15 Νοεμβρίου) προβλήθηκαν συνολικά 258 ταινίες οι οποίες συγκίνησαν το κοινό και συνέβαλαν στη διαδικασία της ενδοσκόπησης καθώς «μιλούσαν» για τον άνθρωπο και την κοινωνία με φόντο άλλοτε ένα φυσικό και άλλοτε ένα αστικό τοπίο, για τα τροχοπέδη στη ζωή και τη δύναμη που κρύβει καθένας μέσα του, για την ταυτότητα καθενός και τη διαφορετικότητα. Έντεκα ημέρες με πλούσιο και ποιοτικό σινεμά, με ξεχωριστούς ανθρώπους. Όλα αυτά συμπυκνώνονται σε εμπειρίες και εικόνες που αποθηκεύονται στη συναισθηματική μάς μνήμη, καθώς το σινεμά, το φεστιβάλ, ο πολιτισμός, αγγίζουν τις φλέβες της ευαισθησίας.
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης κατάφερε και αυτόν τον Νοέμβριο να μαγέψει το κοινό του και να αφήσει το αποτύπωμά του στην πόλη· όχι μόνο γεμίζοντάς την με σινεφίλ και καλλωπίζοντάς την με τις αφίσες τις οποίες φιλοτέχνησε η Σοφία Ροζάκη, αλλά εκπαιδεύοντας το βλέμμα του κοινού με άρτιες ταινίες και μέσα από το σύνολο του προγραμματισμού του να πετύχει –αυτό που λέμε– πως «κάτι γίνεται». Γίνεται ότι η πόλη γιορτάζει και μαζί της γιορτάζει το εθνικό σινεμά.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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