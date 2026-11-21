2026: H χρυσή χρονιά του ελληνικού τουρισμού
2026: H χρυσή χρονιά του ελληνικού τουρισμού
Κλείνει με ρεκόρ σε αφίξεις και ταξιδιωτικές εισπράξεις - Σχεδόν 22 δισ. ευρώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο 9μηνο.
Σε επίπεδα ρεκόρ αναμένεται να κλείσουν τη φετινή χρονιά τα δύο βασικά μεγέθη του ελληνικού τουρισμού, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις και οι διεθνείς αφίξεις, όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος.
Ο ελληνικός τουρισμός κατάφερε να αναρριχηθεί σε υψηλότερα επίπεδα σε ένα ασταθές, για μία ακόμη χρονιά, γεωπολιτικό περιβάλλον.
Αναλυτικά, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τους ξένους τουρίστες στη χώρα για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν κατά 9,7%, φτάνοντας τα 21,96 δισ. ευρώ από 20 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2025 και 18,47 δισ. ευρώ το 9μηνο του 2024. Επίσης, οι αφίξεις ξένων τουριστών έως και τον Σεπτέμβριο αυξήθηκαν κατά 8,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Σε ό,τι αφορά τον Σεπτέμβριο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 11,1%, ξεπερνώντας τα 3,76 δισ. ευρώ από 3,38 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και 3,55 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2024. Οι διεθνείς αφίξεις τον Σεπτέμβριο αυξήθηκαν κατά 0,6% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2025.
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Ο ελληνικός τουρισμός κατάφερε να αναρριχηθεί σε υψηλότερα επίπεδα σε ένα ασταθές, για μία ακόμη χρονιά, γεωπολιτικό περιβάλλον.
Αναλυτικά, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τους ξένους τουρίστες στη χώρα για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν κατά 9,7%, φτάνοντας τα 21,96 δισ. ευρώ από 20 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2025 και 18,47 δισ. ευρώ το 9μηνο του 2024. Επίσης, οι αφίξεις ξένων τουριστών έως και τον Σεπτέμβριο αυξήθηκαν κατά 8,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Σε ό,τι αφορά τον Σεπτέμβριο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 11,1%, ξεπερνώντας τα 3,76 δισ. ευρώ από 3,38 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και 3,55 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2024. Οι διεθνείς αφίξεις τον Σεπτέμβριο αυξήθηκαν κατά 0,6% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2025.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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