Ένα διήμερο στην Ανδρίτσαινα για χαλάρωση και επαφή με τη Φύση
Ένα διήμερο στην Ανδρίτσαινα για χαλάρωση και επαφή με τη Φύση
Η Ανδρίτσαινα είναι ένα αγαπημένο ορεινό χωριό της Πελοποννήσου, ιδανικό για φθινοπωρινή εξόρμηση
Βρισκόμαστε πια στα μέσα Οκτωβρίου, στην καρδιά του φθινοπώρου, και η ανάγκη για λίγη δροσιά, καθαρό αέρα και βουνό γίνεται όλο και πιο έντονη. Τα Σαββατοκύριακα της εποχής αποτελούν την ιδανικότερη ευκαιρία για απόδραση και ησυχία. Ησυχία τόσο εξωτερική όσο και εσωτερική, μια αληθινή ψυχική ηρεμία μέσα στα γήινα χρώματα και τη γαλήνη της φύσης. Η Ανδρίτσαινα, λοιπόν, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας μου γι’ αυτή την περίοδο, και παρακάτω θα καταλάβετε το γιατί.
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