Πρωταγωνιστεί η «Οδύσσεια» στις θετικές αναφορές για τη χώρα την περίοδο αιχμής της τουριστικής σεζόν
Πρωταγωνιστεί η «Οδύσσεια» στις θετικές αναφορές για τη χώρα την περίοδο αιχμής της τουριστικής σεζόν
Γενικότερα, το θετικό συναίσθημα τροφοδοτήθηκε από τη γαστρονομία, τον κινηματογράφο και το αυξανόμενο ενδιαφέρον για λιγότερο γνωστούς προορισμούς
Η Ελλάδα διατήρησε υψηλή επίδοση ως προς την εμπειρία επίσκεψης και στην αιχμή της τουριστικής περιόδου (Ιούλιος – Σεπτέμβριος), με βαθμολογία υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αλλά και από ανταγωνιστικές χώρες όπως η Κροατία, η Ισπανία και η Ιταλία, σύμφωνα με σχετικά στοιχεία που δημοσιοποίησε το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Η σταθερότητα της βαθμολογίας και στους τρεις μήνες του τριμήνου, με τον ιδιαίτερα υψηλό όγκο αξιολογήσεων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα των επιπέδων ικανοποίησης των επισκεπτών.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Η σταθερότητα της βαθμολογίας και στους τρεις μήνες του τριμήνου, με τον ιδιαίτερα υψηλό όγκο αξιολογήσεων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα των επιπέδων ικανοποίησης των επισκεπτών.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα