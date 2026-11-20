This is Home: Η Χριστίνα Ανίντ βρήκε στον Βύρωνα το σπίτι για όλες τις ζωές της
This is Home: Η Χριστίνα Ανίντ βρήκε στον Βύρωνα το σπίτι για όλες τις ζωές της
Η εικαστικός μάς ξεναγεί στο πολύχρωμο σπίτι-ατελιέ, όπου τα αντικείμενα και τα έργα τέχνης αφηγούνται τη ζωή της.
Το πρώτο πράγμα που καταλαβαίνεις μπαίνοντας στο σπίτι της Χριστίνας Ανίντ στον Βύρωνα είναι ότι εδώ το λευκό έχει κυρίως βοηθητικό ρόλο -υπάρχει για να χωρέσουν όλα τα υπόλοιπα. Ένας κατακόκκινος καναπές, μια βιβλιοθήκη οργανωμένη ανά χρώμα, ένα τραπέζι φτιαγμένο από παλιά βιβλία, χέρια που ξεπροβάλλουν από τους τοίχους, γλυπτά, καθρέφτες, εικόνες, κούκλες και αντικείμενα που θα μπορούσαν να αποτελούν εκθέματα ενός πολύ εκκεντρικού μουσείου γεμίζουν κάθε γωνιά του χώρου.
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