Χριστούγεννα σε 5 lοw profile προορισμούς της Ελλάδας
Χριστούγεννα σε 5 lοw profile προορισμούς της Ελλάδας
Εμπειρίες σε γραφικά χωριά, με ατελείωτη φύση και εντυπωσιακά αρχιτεκτονήματα
Χαρείτε τις φετινές γιορτές μακριά από τους πολυσύχναστους προορισμούς, σε μερικά από τα λιγότερο γνωστά ορεινά χωριά της Ελλάδας.
Λαύκος -Πήλιο
Η μεγάλη στολισμένη πηλιορείτικη πλατεία, σας υποδέχεται στο πανέμορφο χωριό του Λαύκου, παλιό κεφαλοχώρι και από τα πιο ανεπτυγμένα του Πηλίου όταν απελευθερώθηκε η Θεσσαλία. Τα γλυπτά, που κοσμούν το προαύλιο του μουσείου, σμιλεύτηκαν επιτόπου και στο εσωτερικό του θα δείτε 60 ζωγραφικά έργα του καλλιτέχνη Θανάση Φάμπα με καταγωγή από το χωριό. Η μεγάλη εκκλησία του Γενέσιου της Θεοτόκου που στολίζει την πλατεία είναι κτισμένη μεταξύ 1887 και 1901 στη θέση μικρότερης βασιλικής του 1756. Πλάι της υπάρχει το δημαρχείο και τα ταβερνάκια που βγάζουν τις καλές μέρες τα τραπεζάκια τους κάτω από τα πλατάνια.
Η μυρωδιά από τα ξύλα που καίνε στα τζάκια γεννά αναμνήσεις από τα παιδικά χρόνια στο σπίτι των παππούδων μας. Αναμιγνύεται με τις υπέροχες ευωδίες που σκορπά ο παραδοσιακός ξυλόφουρνος, στο κεντρικό σοκάκι του χωριού. Από το κτίριο με τις δίρριχτες κεραμιδένιες στέγες που θυμίζουν σταθμό τρένου, άνθρωποι μπαινοβγαίνουν αγοράζοντας τσουρέκια και πεντανόστιμο ψωμί -λευκό, χωριάτικο με σιμιγδάλι και προζύμι, πολύσπορο. Έχει ιστορία που ξεκινά από το 1900 και ο ξυλόφουρνός του περιέχει 1000 πυρότουβλα και τετραγωνισμένες μαλτεζόπετρες ανθεκτικές σε μεγάλες θερμοκρασίες που κάνουν καλό ψήσιμο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.travel.gr
Λαύκος -Πήλιο
Η μεγάλη στολισμένη πηλιορείτικη πλατεία, σας υποδέχεται στο πανέμορφο χωριό του Λαύκου, παλιό κεφαλοχώρι και από τα πιο ανεπτυγμένα του Πηλίου όταν απελευθερώθηκε η Θεσσαλία. Τα γλυπτά, που κοσμούν το προαύλιο του μουσείου, σμιλεύτηκαν επιτόπου και στο εσωτερικό του θα δείτε 60 ζωγραφικά έργα του καλλιτέχνη Θανάση Φάμπα με καταγωγή από το χωριό. Η μεγάλη εκκλησία του Γενέσιου της Θεοτόκου που στολίζει την πλατεία είναι κτισμένη μεταξύ 1887 και 1901 στη θέση μικρότερης βασιλικής του 1756. Πλάι της υπάρχει το δημαρχείο και τα ταβερνάκια που βγάζουν τις καλές μέρες τα τραπεζάκια τους κάτω από τα πλατάνια.
Η μυρωδιά από τα ξύλα που καίνε στα τζάκια γεννά αναμνήσεις από τα παιδικά χρόνια στο σπίτι των παππούδων μας. Αναμιγνύεται με τις υπέροχες ευωδίες που σκορπά ο παραδοσιακός ξυλόφουρνος, στο κεντρικό σοκάκι του χωριού. Από το κτίριο με τις δίρριχτες κεραμιδένιες στέγες που θυμίζουν σταθμό τρένου, άνθρωποι μπαινοβγαίνουν αγοράζοντας τσουρέκια και πεντανόστιμο ψωμί -λευκό, χωριάτικο με σιμιγδάλι και προζύμι, πολύσπορο. Έχει ιστορία που ξεκινά από το 1900 και ο ξυλόφουρνός του περιέχει 1000 πυρότουβλα και τετραγωνισμένες μαλτεζόπετρες ανθεκτικές σε μεγάλες θερμοκρασίες που κάνουν καλό ψήσιμο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.travel.gr
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