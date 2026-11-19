Εικαστικό ταξίδι στην έρημο: H διαδρομή προς το φως
Εικαστικό ταξίδι στην έρημο: H διαδρομή προς το φως
Απαράμιλλης ομορφιάς τοπίο, η έρημος, αποτελεί μία μεταφορά για την ανθρώπινη ύπαρξη.
Η μυστηριακή μουσική μάς συνεπήρε μόλις περάσαμε το κατώφλι του MOMUS-Πειραματικού Κέντρου Τεχνών και καθοδήγησε τα βήματά μας στο βάθος της αίθουσας, από όπου μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε, σε τρικάναλη βίντεο-εγκατάσταση, ερημικά τοπία που κυριαρχούνται από τον αμείλικτο ήλιο και κατοικούνται από ναούς. Ανθρώπινες μορφές ξεπροβάλλουν από μακριά και αφήνουν στιγμιαία το αποτύπωμά τους στην επιφάνεια της ερήμου, κατόπιν χορεύουν ρυθμικά υπό την αντίστοιχη υπόκρουση του ήχου που υποδηλώνει μία ταυτόχρονη προσπάθεια κατανόησης και επιβίωσης, θέτοντας έκαστο σε εγρήγορση.
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