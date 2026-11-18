Τα πιο φθινοπωρινά τοπία για να θαυμάσετε ταξιδεύοντας
Τα πιο φθινοπωρινά τοπία για να θαυμάσετε ταξιδεύοντας
Κίτρινες και πορτοκαλί αποχρώσεις γύρω μας, φούτερ ζακέτες και ζεστός καφές να μας ζεσταίνει τα χέρια μέσα στο αυτοκίνητο.
Η διαδρομή μας έχει μια πολύ χαρακτηριστική μυρωδιά. Μια καπνιστή, λίγο βαριά οσμή καμένου ξύλου. Τζάκι. Όλη η διαδρομή μας μυρίζει από τα τζάκια των σπιτιών που προσπερνάμε όσο ακολουθούμε το GPS μας. Λίγες μυρωδιές μετατρέπονται τόσο εύκολα σε συναισθήματα. Αυτή όμως τα καταφέρνει περίφημα· μας μεταφέρει αυτόματα στην παιδική μας ηλικία. Μας κάνει να νιώθουμε ασφαλείς και ζεστά, ακόμα και αν έξω έχει κρύο. Μας συνεπαίρνει και, χωρίς να το καταλάβουμε, βρισκόμαστε εκτός Αθηνών. Σε κάθε διαδρομή η σκέψη έρχεται αυτόματα: «Τώρα ξεκινάει το καλό. Τώρα ξεκινάει το πραγματικό φθινόπωρο».
Το φθινόπωρο βρίσκεται στο μεταίχμιο: λίγο μετά τις καλοκαιρινές μέρες της ξεκούρασης και λίγο πριν τους κρύους χειμώνες και τις έντονες βροχές. Είναι η κατάλληλη εποχή για να ταξιδέψουμε σε κάποια τοπία που το φθινόπωρο τους ταιριάζει πολύ. Η ομίχλη που τα σκεπάζει, τα πορτοκαλί και κόκκινα φύλλα στο χώμα και οι ομπρέλες από πάνω μας τα κάνουν ακόμα πιο όμορφα και ειδυλλιακά.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Το φθινόπωρο βρίσκεται στο μεταίχμιο: λίγο μετά τις καλοκαιρινές μέρες της ξεκούρασης και λίγο πριν τους κρύους χειμώνες και τις έντονες βροχές. Είναι η κατάλληλη εποχή για να ταξιδέψουμε σε κάποια τοπία που το φθινόπωρο τους ταιριάζει πολύ. Η ομίχλη που τα σκεπάζει, τα πορτοκαλί και κόκκινα φύλλα στο χώμα και οι ομπρέλες από πάνω μας τα κάνουν ακόμα πιο όμορφα και ειδυλλιακά.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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