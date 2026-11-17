Νέες αεροπορικές συνδέσεις και ισχυρή τουριστική δυναμική για τη Θεσσαλονίκη
Νέες αεροπορικές συνδέσεις και ισχυρή τουριστική δυναμική για τη Θεσσαλονίκη
Με σημαντικές διεθνείς συνεργασίες που είχαν επίκεντρο τη γαστρονομία ως στρατηγικό πλεονέκτημα του ελληνικού τουρισμού, ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στην 41η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Η φετινή οργάνωση ανέδειξε τις νέες προοπτικές του ελληνικού τουρισμού, με τη Θεσσαλονίκη να ενισχύει ακόμη περισσότερο την θέση της στον διεθνή τουριστικό και γαστρονομικό χάρτη, μέσω της στρατηγικής συνεργασίας του ΕΟΤ με τον κορυφαίο διεθνή Οδηγό MICHELIN.
Η πρώτη ένταξη της Θεσσαλονίκης στον Οδηγό MICHELIN για το 2027, με 20 εστιατόρια, η ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας μέσω της πρωτοβουλίας TAG GREECE και η ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας συνθέτουν μια ιδιαίτερα θετική εικόνα για τις αναπτυξιακές προοπτικές της πόλης και του ελληνικού τουρισμού συνολικά.
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Η φετινή οργάνωση ανέδειξε τις νέες προοπτικές του ελληνικού τουρισμού, με τη Θεσσαλονίκη να ενισχύει ακόμη περισσότερο την θέση της στον διεθνή τουριστικό και γαστρονομικό χάρτη, μέσω της στρατηγικής συνεργασίας του ΕΟΤ με τον κορυφαίο διεθνή Οδηγό MICHELIN.
Η πρώτη ένταξη της Θεσσαλονίκης στον Οδηγό MICHELIN για το 2027, με 20 εστιατόρια, η ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας μέσω της πρωτοβουλίας TAG GREECE και η ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας συνθέτουν μια ιδιαίτερα θετική εικόνα για τις αναπτυξιακές προοπτικές της πόλης και του ελληνικού τουρισμού συνολικά.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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