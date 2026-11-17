Πώς διαμορφώνεται η φήμη των τουριστικών προορισμών
Πώς διαμορφώνεται η φήμη των τουριστικών προορισμών
ΣΕΤΕ, ΙΝΣΕΤΕ και Marketing Greece τόνισαν στη Philoxenia 2026 ότι δεδομένα, συνεργασίες και διαχείριση στηρίζουν τους ελληνικούς προορισμούς.
Η σχέση μεταξύ της φήμης ενός τουριστικού προορισμού, της εμπειρίας που προσφέρει στον επισκέπτη και της αποτελεσματικής διαχείρισής του βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης «Managing the Destination, Shaping the Experience», που διοργάνωσαν από κοινού Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και Marketing Greece, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης τουρισμού Philoxenia, στη Θεσσαλονίκη.
Με αφετηρία τη γνώση που προκύπτει από τα δεδομένα και τις αξιολογήσεις των επισκεπτών, η εκδήλωση ανέδειξε την ανάγκη μετάβασης από την κατανόηση της τουριστικής εμπειρίας σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις και αποτελεσματικές πρακτικές διαχείρισης των προορισμών.
Κεντρικό μήνυμα της συζήτησης αποτέλεσε η διαπίστωση ότι η φήμη ενός προορισμού δεν διαμορφώνεται αποκλειστικά μέσα από την προβολή του, αλλά πρωτίστως μέσα από την πραγματική εμπειρία που προσφέρει. Από τις τουριστικές υπηρεσίες και τη φιλοξενία έως τις υποδομές, τις μετακινήσεις και τη λειτουργία του δημόσιου χώρου, η συνολική εμπειρία του επισκέπτη συνδέεται άμεσα με τον τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης του τόπου, αλλά και με την ποιότητα ζωής των κατοίκων του.
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