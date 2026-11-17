Ο Άγγελος Παπαδημητρίου έγινε ταινία και ανακάλυψε έναν εαυτό που μέχρι τότε δεν είχε γνωρίσει
Ο Άγγελος Παπαδημητρίου έγινε ταινία και ανακάλυψε έναν εαυτό που μέχρι τότε δεν είχε γνωρίσει
Ο Φρέντυ Βιανέλλης κινηματογραφεί τον Άγγελο Παπαδημητρίου σε ένα τρυφερό οδοιπορικό ανάμεσα στη ζωή και την τέχνη.
Ζωγράφος και γλύπτης, ηθοποιός και τραγουδιστής, performer και κωμικός, σχολιαστής της καθημερινότητας. Είναι ορισμένες από τις ιδιότητες του Άγγελου Παπαδημητρίου, ενός καλλιτέχνη ο οποίος δεν μένει εντός τεσσάρων τοίχων αλλά βγαίνει έξω, στους δρόμους και τα σοκάκια της Αθήνας, και παρατηρεί. Περπατά και κάνει στάση σε τοπόσημα όπως η γέφυρα του Όθωνα και εκεί όπου βρισκόταν η Πηγή της Καλλιρρόης, κάνει αναδρομή στην ιστορία ενώ από τα χείλη του βγαίνουν ρήσεις όπως ότι «ο έρωτας είναι γέννημα ομορφιάς» και «από το σκοτάδι στο φως είναι ένας υπόγειος δρόμος».
Καθοδόν προς την πρόβα του συναντά ανθρώπους που τον φέρνουν αντιμέτωπο με διαφορετικές όψεις της ανθρώπινης εμπειρίας, όπως μία γυναίκα με οπτική αναπηρία, ένας άστεγος ζωγράφος και καλλιτέχνες που αναζητούν τον δρόμο τους. Δίνει χρόνο να τους ακούει και να μαθαίνει, προτρέπει όσους χρειάζονται ένα ελαφρύ «χτύπημα» ενθάρρυνσης στην πλάτη. Εκφράζει θλίψη για όσα αρνητικά εκτυλίσσονται, σε καθημερινή βάση, στην Αθήνα, και αφορούν στην αναλγησία των ανθρώπων έναντι άλλων και πασχίζει για τη διατήρηση των ουσιαστικών αξιών που τείνουν να εξαλειφθούν.
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