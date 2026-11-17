Όσπρια και δημητριακά: Οι θησαυροί της αιγαιοπελαγίτικης γης που νοστιμίζουν την παράδοση
Όσπρια και δημητριακά: Οι θησαυροί της αιγαιοπελαγίτικης γης που νοστιμίζουν την παράδοση
Από τη φάβα της Τήλου μέχρι τα πιταρούδια της Ρόδου, ανακαλύπτουμε τις αυθεντικές γεύσεις των Δωδεκανήσων.
Μια κουταλιά βελούδινης φάβας με ελαιόλαδο και ψιλοκομμένο κρεμμύδι, ένα πιάτο ρεβίθια που έχουν σιγομαγειρευτεί για ώρες σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο, μια φέτα ζυμωτό ψωμί με τραγανή κόρα και μεστή γεύση. Καθημερινά φαγητά που κουβαλούν μαζί τους τη μνήμη ενός τόπου, τις συνήθειες των ανθρώπων του και μια διατροφική παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά.
Στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, τα όσπρια και τα δημητριακά έχουν ξεχωριστή θέση στην τοπική κουζίνα. Ιδιαίτερα στα Δωδεκάνησα, η παρουσία τους αποτυπώνεται σε ένα εντυπωσιακό εύρος παρασκευών που αλλάζουν από νησί σε νησί. Ρεβίθια, φασόλια, σιτάρι, κριθάρι, πλιγούρι, ψωμιά, παξιμάδια και ζυμαρικά συγκροτούν έναν γαστρονομικό χάρτη στον οποίο διαβάζεται ακόμη η ιστορία της αγροτικής ζωής των νησιών.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, τα όσπρια και τα δημητριακά έχουν ξεχωριστή θέση στην τοπική κουζίνα. Ιδιαίτερα στα Δωδεκάνησα, η παρουσία τους αποτυπώνεται σε ένα εντυπωσιακό εύρος παρασκευών που αλλάζουν από νησί σε νησί. Ρεβίθια, φασόλια, σιτάρι, κριθάρι, πλιγούρι, ψωμιά, παξιμάδια και ζυμαρικά συγκροτούν έναν γαστρονομικό χάρτη στον οποίο διαβάζεται ακόμη η ιστορία της αγροτικής ζωής των νησιών.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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