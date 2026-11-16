«Η δική μου Κρήτη»: Η μουσικός Ελεονόρα Μανόνα γράφει για τα μέρη που έγιναν αναμνήσεις και τραγούδια
«Η δική μου Κρήτη»: Η μουσικός Ελεονόρα Μανόνα γράφει για τα μέρη που έγιναν αναμνήσεις και τραγούδια
«Πώς να χωρέσεις σε λίγες λέξεις έναν τόπο τόσο γενναιόδωρο σε εικόνες, χρώματα και συναισθήματα;».
«Ώσπου να ζει ο άνθρωπος, τίποτα δεν γνωρίζει, τι του φυλάει η τύχη του και η μοίρα ήντα ορίζει». Τη μαντινάδα αυτή είδα γραμμένη σε ξύλο, κρεμασμένη σε ένα ξεχωριστό καφενείο που έτυχε να επισκεφτώ ένα καλοκαίρι στην Κρήτη. Στο «Καφενείον του Ράφτη» στο Σπήλι. Αυτά τα λόγια έμοιαζαν να περιγράφουν ακριβώς την ίδια τη ζωή. Γεμάτη απρόσμενες συναντήσεις, τυχαίες στιγμές και μέρη που ποτέ δεν φανταζόσουν ότι θα αγαπούσες τόσο.
Ποιος θα μου έλεγε, λοιπόν, πως όλα όσα αγαπώ στο καλοκαίρι, τον ήλιο, τη θάλασσα, τα βουνά, τα γλέντια, τις παρέες, τα μικρά στέκια και τα έναστρα βράδια, θα τα έβρισκα συγκεντρωμένα στην πιο «ονειρική» τους διάσταση, στην Κρήτη; Κι αν η ομορφιά της είναι τόσο μεγάλη ώστε ακόμη να μην έχω καταφέρει να τη γνωρίσω ολόκληρη, υπάρχουν κάποια μέρη που πάντα θα έχω μέσα στην καρδιά μου. Μέρη που με έκαναν να επιστρέφω, να συγκινούμαι, να γράφω τραγούδια. Το να διαλέξω, λοιπόν, μερικά από αυτά δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. Πώς να χωρέσεις σε λίγες λέξεις έναν τόπο τόσο γενναιόδωρο σε εικόνες, χρώματα και συναισθήματα; Παρ’ όλα αυτά, θα προσπαθήσω να σας ταξιδέψω σε κάποια από τα αγαπημένα μου μέρη.
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Ποιος θα μου έλεγε, λοιπόν, πως όλα όσα αγαπώ στο καλοκαίρι, τον ήλιο, τη θάλασσα, τα βουνά, τα γλέντια, τις παρέες, τα μικρά στέκια και τα έναστρα βράδια, θα τα έβρισκα συγκεντρωμένα στην πιο «ονειρική» τους διάσταση, στην Κρήτη; Κι αν η ομορφιά της είναι τόσο μεγάλη ώστε ακόμη να μην έχω καταφέρει να τη γνωρίσω ολόκληρη, υπάρχουν κάποια μέρη που πάντα θα έχω μέσα στην καρδιά μου. Μέρη που με έκαναν να επιστρέφω, να συγκινούμαι, να γράφω τραγούδια. Το να διαλέξω, λοιπόν, μερικά από αυτά δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. Πώς να χωρέσεις σε λίγες λέξεις έναν τόπο τόσο γενναιόδωρο σε εικόνες, χρώματα και συναισθήματα; Παρ’ όλα αυτά, θα προσπαθήσω να σας ταξιδέψω σε κάποια από τα αγαπημένα μου μέρη.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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