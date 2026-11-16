Οι εύποροι ξένοι αγοραστές στρέφονται στα ελληνικά ακίνητα: Ποιες περιοχές προτιμούν
Οι εύποροι ξένοι αγοραστές στρέφονται στα ελληνικά ακίνητα: Ποιες περιοχές προτιμούν
Τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας Voices of Affluence της Greece Sotheby’s International Realty.
Οι εύποροι ξένοι αγοραστές βλέπουν την ελληνική αγορά πολυτελούς κατοικίας με περισσότερη αισιοδοξία από ό,τι τις αγορές των χωρών τους, σύμφωνα με τη δεύτερη ετήσια έρευνα Voices of Affluence της Greece Sotheby’s International Realty. Το 53% των διεθνών συμμετεχόντων προσδοκά άνοδο των τιμών στην Ελλάδα. Από την άλλη μόλις ένας στους πέντε (19%) αναμένει βελτίωση της κτηματαγοράς στη χώρα του ενώ το 42% τη χαρακτηρίζει χειρότερη από πέρυσι.
Στο σύνολο των 249 συμμετεχόντων από 28 χώρες, το 57% προσδοκά άνοδο των τιμών πολυτελούς κατοικίας στους επόμενους 12 μήνες, από 44% το 2025, ενώ το ποσοστό όσων προβλέπουν πτώση υποχώρησε στο 14% από 20%. Ένας στους δύο σχεδιάζει αγορά στην Ελλάδα εντός διετίας και το 56% θα πλήρωνε εξ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια. Η έρευνα είναι η μοναδική συστηματική καταγραφή των απόψεων ατόμων υψηλής και πολύ υψηλής καθαρής αξίας για την ελληνική πολυτελή κατοικία. Σε μια αγορά του μεγέθους της Ελλάδας, το κοινό αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσεγγιστεί. Οι 249 ολοκληρωμένες απαντήσεις προέρχονται από βάση περίπου 14.300 προεπιλεγμένων επαφών που χτίστηκε σε μία δεκαετία, και η σειρά παραμένει μοναδική στην ελληνική αγορά μεσιτείας πολυτελών ακινήτων.
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