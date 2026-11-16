Χειμερινό long weekend για δύο: 4 προορισμοί στην Ελλάδα
Χειμερινό long weekend για δύο: 4 προορισμοί στην Ελλάδα
Εκδρομές σε φημισμένα μέρη της Ελλάδας για τη χειμερινή περίοδο, στο Πήλιο, στην Κόνιτσα, στον Πάρνωνα και στην Καστοριά.
Τέσσερις προορισμοί στην Ελλάδα για να βρείτε τη θαλπωρή της χειμερινής φύσης παρέα με τον/την σύντροφό σας. Δημιουργήστε μαζί αναμνήσεις με άρωμα από τζάκι, ζεστή σοκολάτα και μάλλινες, σφιχτές αγκαλιές, απ’ άκρη σ’ άκρη της Ελλάδας.
Απόδραση στα χωριά του Πηλίου
Στο Πήλιο πηγαίνουν μέχρι και για μήνα του μέλιτος τα ζευγάρια και πολύ καλά κάνουν. Είναι ένας άκρως ρομαντικός προορισμός με ομορφιές ακριβοδίκαια μοιρασμένες ανάμεσα σε βουνό και σε θάλασσα. Η αρχόντισσα Μακρινίτσα, τα γραφικά Χάνια (το ορεινότερο χωριό) και η πανέμορφη Πορταριά θα σας χαρίσουν βόλτες, γευστικές απολαύσεις και festive ρεμβασμό ανεκτίμητης αξίας.
Στην Πορταριά επισκεφθείτε το Λαογραφικό Μουσείο κι έπειτα περιπλανηθείτε στα καλντερίμια για τα ψώνια σας. Κάντε ένα ωραίο δώρο ο ένας στον άλλο και τσουγκρίστε ένα ποτήρι κρασί σε ένα από τα κοσμοπολίτικα ταβερνάκια της πλατείας Μερκούρη.
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