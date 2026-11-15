Εξερευνώντας τα Δραμινά Μετέωρα, μια κρυφή όαση στην ορεινή Δράμα
TRAVEL.GR

Εξερευνώντας τα Δραμινά Μετέωρα, μια κρυφή όαση στην ορεινή Δράμα

Μια ανεξερεύνητη εικόνα της Ελλάδας που συνδυάζει ακατέργαστη ομορφιά και ηρεμία.

Εξερευνώντας τα Δραμινά Μετέωρα, μια κρυφή όαση στην ορεινή Δράμα
Στη βόρεια Ελλάδα, κρυμμένη μέσα σε απόκρημνα βράχια και δάση που κόβουν την ανάσα, βρίσκεται η περιοχή που πολλοί αποκαλούν «Δραμινά Μετέωρα». Οι εντυπωσιακοί βραχώδεις σχηματισμοί, θυμίζουν, σε μία απλούστευση, το διάσημο τοπίο των Μετεώρων της Θεσσαλίας, προσφέροντας όμως τη δική τους μοναδική γοητεία. Σε αυτό το φυσικό αριστούργημα, η φύση αποκαλύπτεται στην πιο θεαματική της μορφή, συνδυάζοντας πυκνά δάση, χαράδρες, καταρράκτες και τη μαγευτική ροή των παραποτάμων του Νέστου.

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