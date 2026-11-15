Ο νομός Πέλλας μέσα από τον πολιτισμό του: Οι κορυφαίες στάσεις
Ο νομός Πέλλας μέσα από τον πολιτισμό του: Οι κορυφαίες στάσεις
Αξιοθέατα που μαγεύουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο.
Ο νομός Πέλλας σας ταξιδεύει στην καρδιά της ιστορίας, με την αρχαία Πέλλα και το σύγχρονο αρχαιολογικό μουσείο να αποκαλύπτουν τη λάμψη της Μακεδονίας. Στην Έδεσσα, το Λαογραφικό Μουσείο σας περιμένει με αυθεντικές εικόνες της παράδοσης. Ένας προορισμός γεμάτος πολιτισμό που συνδυάζει το παρελθόν με τη ζωντάνια του σήμερα.
Η αρχαία Πέλλα, γενέτειρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Η αρχαία Πέλλα είναι από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Μακεδονίας και έχει έκταση περίπου 4.000 στρεμμάτων. Τη μορφή που βλέπουμε σήμερα πήρε στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ., με τροποποιήσεις και ανοικοδομήσεις κατά την ελληνιστική περίοδο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Η αρχαία Πέλλα, γενέτειρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Η αρχαία Πέλλα είναι από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Μακεδονίας και έχει έκταση περίπου 4.000 στρεμμάτων. Τη μορφή που βλέπουμε σήμερα πήρε στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ., με τροποποιήσεις και ανοικοδομήσεις κατά την ελληνιστική περίοδο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα